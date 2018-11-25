藍14人插旗 時力異軍突起

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中國時報
巫靜婷、何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣議員選舉共有71位候選人角逐38席次，競爭相當激烈，選舉結果出爐，議會版圖仍維持藍大於綠，國民黨在這屆縣議員占有22席，黨提名18人共14人成功搶進議會，現任民進黨籍議員則占6席，黨提名10人僅4人當選，時代力量異軍突起竄出2席。

相較這屆藍軍在議會占有過半席次，今年雖有許多人使用無黨籍登記參選，但以藍營身分競選的候選人仍有14人成功插旗，成績豪不遜色。綠營選情則相當慘烈，提名人數雖較這屆多2名，然大環境不佳，執政黨不受民眾青睞反映在選票上，黨提名10名候選人僅當選4名。

今年頭份市人口增加，因此頭份、三灣、南庄選區席次從7席新增至8席，形成17搶8緊繃局面，其中有5位以國民黨籍身分參選，成功在老幹新枝的夾擊下，搶下3席為藍營插旗。

另民進黨李貴富得票率可望取得席次，為綠營鞏固勢力，卻因婦女保障名額，無黨籍參選的溫宜靜將他拉下，民進黨搶攻失利，提名2位候選人僅搶得1席。

大湖、卓蘭、獅潭、泰安選區今年則從3席減為2席，3位現任議員陳春暖、徐欽鴻、楊恭林力拚連任，然唯一以民進黨籍參選的陳春暖不幸落敗。

時代力量則超乎預期的竄出2席，在後龍、造橋、竹南選區，宋國鼎擠下綠營1名候選人成功搶進議會；苗栗、公館、頭屋選區無黨籍江村貴以第3高票終結頭屋21年沒有議員的魔咒，新秀余文忠、楊明燁也高票上壘。

銅鑼、三義、西湖選區4搶3，羅貴星成功鞏固綠地，藍營則換人搶進，由黃芳椿順利頂住藍天。通霄、苑裡選區10人搶5席，新秀大爆發，分別由無黨籍張可欣、陳品安、張顧礫、徐永煌搶下，鄭宗國也為綠營攻下1席。

(中國時報)

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