綠掉5席 藍勇奪過半席次

彰化縣議長謝典霖（右三）自行宣布當選。（謝典霖服務處提供）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議員應選54席，有87人參選，含國民黨29人、民進黨26人、無黨30人，時代力量、統促黨各1人。本屆國24、民17、無黨13席，下屆國民黨28席，民進黨12席，時代力量1席，無黨籍13席；受大環境影響，藍綠消長超明顯，第五、第八選區民進黨全軍覆沒，無黨、小黨反多了許多空間。

第1選區（彰化、花壇、芬園）22搶13，民進黨全面換新血提名6人只上2席，國民黨提名5席全上，小黨、無黨11人有6人當選，大換血。第2選區（鹿港、福興、秀水）10搶7，現任5人除民進黨林士堅落馬，有3新人出線，藍3席、綠3席、無黨1席。

第3選區（和美、伸港、線西）8搶6，國、民兩黨現任5強棒都連任，包含解職的柯振杯也回籠，蕭文雄落選、改由施嘉華出線。第4選區（員林、大村、永靖）13搶8，藍軍5席、綠軍2席、無黨1席，葉麗娟意外落馬，兩區席次維持不變。

第5選區（埔心、埔鹽、溪湖）8搶5，現任民進黨2席全掉、國民黨增為3席、無黨籍2席。第6選區（社頭、田中、二水）7搶4，民進黨籍許書維、國民黨蕭如意和無黨蕭淑芬順利連任，國民黨籍前鎮長鄭俊雄捲土重來，以第一高票當選，擠掉無黨劉景滄。

第7選區（田尾、北斗、埤頭、溪州）7搶5，皆「鄉鎮長級」以上戰將，最後藍軍3席，議長謝典霖第一高票成功四連霸，民進黨順利保住2席。第8選區（大城、二林、芳苑、竹塘）9搶5，3現任、6名挑戰者，席次變成3藍2無黨，綠全軍覆沒。第9選區（平地原住民）3搶1，國民黨陳榮妹順利連任。

(中國時報)

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