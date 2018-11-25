泛藍 成雲縣議會最大族群

沈宗隆拿下雲林縣議員第3選區最高票。（許素惠翻攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣議員當選結果

民進黨受整體執政拖累影響，雲林縣議員選舉結果不如預期，拿下12席，比本屆少1席；國民黨維持7席；時代力量及台聯黨各有1席，無黨籍共22席，成為議會最大族群，其中泰半屬於泛藍，有意問鼎議長的民進黨李建昇雖成功6連霸，但可能難以和現任國民黨議長沈宗隆競爭。

雲林縣議員下屆應選43席，民進黨本屆在大環境的推波助瀾下，揮出全壘打獲得13席，但此次選情也同樣受大環境影響，提名20人只有獲得12席，即使加上被認為盟友的2、3席，距過半還差很遠，讓李建昇的議長夢想可能無法如願。

民進黨雲林縣黨部以本屆全壘打的狀況過度樂觀評估此次議員選情，採高額提名，以為可以再次紅不讓，但是選舉結果證明，大受中央及縣府執政影響，黨內有志之士選前便擔心會掉到13席以下，果然被料中。

尤其是選情緊繃的斗六、林內與莿桐第1選區老將周秀月中箭落馬，而2新人李政達及江宗保也沒上壘。虎尾、土庫、元長及褒忠第3選區老幹蔡秋敏飲恨。斗南、大埤、古坑第2選區的新人只有張庭綺入榜，連北港、水林與口湖第6選區也被攻破，未足額提名，卻仍只保住蔡岳儒1席。

國民黨保守地只提名10人參選，但保住了和本屆一樣7席，而無黨籍的泛藍盟軍約20人上榜，沈宗隆要蟬聯下屆議長應不成問題。

因此，李建昇欲爭取議會龍頭難度非常高，甚至現任的民進黨副議長蘇俊豪想要守住副位可能也有很大的變數，因為大法官解釋地方議會正、副議長選舉採記名投票是合乎憲法的，依民進黨黨內慣例及相關規定，即使無緣議會正副龍頭，仍會提名自己黨的候選人，而且嚴格約束黨員必需支持己黨人選，讓原本抬面下的選情運作終得抬面化，如果沒有跨黨或跨派合作，想搶攻副議長，仍有待努力。

(中國時報)

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