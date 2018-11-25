板塊大異動 綠守住大房宜蘭

江聰淵連任宜蘭市長成功，幫民進黨守住宜蘭縣的「大房」。（江聰淵後援會提供）

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中國時報
／宜蘭報導

政治海嘯席捲全台，宜蘭地方政治板塊也大移動，民進黨除了丟掉宜蘭縣的政權，鄉鎮市長也大失血，國民黨一舉拿下8個鄉鎮，民進黨只剩宜蘭市、冬山鄉、蘇澳鎮，其中民進黨守住「大房」宜蘭市，具有相當重要的指標意義。

4年前宜蘭縣鄉鎮市長選舉結果是「5藍、6綠、1無黨」，這次的結果變成了「8藍、3綠、1無黨」，宜蘭縣地方的政治板塊出現巨大變化，呈現明顯的「藍化」趨勢，這也是宜蘭縣極為罕見的政治現象。

綠營丟掉的鄉鎮包括礁溪鄉、員山鄉、三星鄉及五結鄉，但也「意外」拿下了蘇澳鎮，跌破許多人的眼鏡。綠營辛苦保住宜蘭縣的傳統大票倉冬山鄉，江聰淵也順利連任宜蘭市長，另外，當選五結鄉長的沈德茂是脫黨參選，仍可視為泛綠鄉鎮。

江聰淵4年前從縣議員轉戰宜蘭市長一舉成功，施政成績相當亮眼，藍綠人脈極廣，原先外界都認為可輕鬆過關，但或許受到民進黨中央年改政策影響，加上「韓流」外溢效應，讓藍營在公教人員眾多的宜蘭市衝出不少選票，江聰淵雖然順利連任，但也嚇出一身冷汗。

此次鄉鎮市長選舉，最讓眾人破眼鏡的當屬蘇澳鎮，從政後多次在縣議員選舉以及4年前的鎮長選舉，國民黨籍未曾嘗過敗績的陳金麟，尋求鎮長連任失利；民進黨籍、老鎮長李坤山的兒子李明哲，總算二度挑戰鎮長成功，也終結了蘇澳鎮長期以來的國民黨執政。

(中國時報)

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