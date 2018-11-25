莒光鄉決戰 謝春欗連任成功

連江縣南竿鄉長陳振國。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／連江報導
連江縣北竿鄉長陳如嵐。（葉書宏攝）
連江縣北竿鄉投開票所大排長龍。（葉書宏翻攝）

連江縣歷經逾30年戰地政務，島上多為深藍鐵票區，今年南竿、北竿、東引及莒光鄉等4鄉長選舉，其中3鄉長同額選舉，僅有莒光鄉形成2搶1局面，最後由現任鄉長謝春欗以百餘票領先，連任成功，而謝春欗勝選關鍵在於家族動員及旅台鄉親。

南竿鄉鄉長陳振國為連江縣議會前議長陳振清胞弟，陳家在連江縣為大姓，每4個馬祖人就有一個姓陳，陳振國延續胞兄的政治實力，近年來積極為鄉親們增取建設，爭取第2家航空公司進駐南竿機場，另外，還要增闢高雄及澎金旅遊包機航線，陳拿下近4000票。

另外，北竿鄉現任鄉長陳如嵐上屆和吳金平對決，但吳已無意參選鄉長，也是同額選舉。東引鄉長楊雲成上屆擊敗對手林德建，楊今年因身體因素並未登記參選，僅連江航業董事長林德建參選，同樣是同額選舉。

陳如嵐表示，未來要推動北竿家園更美麗計畫，推動各村活動中心升級、衛生所升級為北竿分院，另外加強打造兩岸黃岐航線生活圈，放寬民生物質流通，持續為北竿鄉親們打拚。林德建未來將建議縣府提供南竿地區閒置空間，成立東引鄉親南竿服務處提供鄉親服務。

莒光鄉現任鄉長謝春欗將爭取連任，另外還有鄉代會祕書陳順壽登記，形成2搶1局面。謝是東莒人，夫家又是西莒大家族，連任呼聲不低，成功擊敗對手。

謝春欗指出，未來要推動莒光鄉公所舊址重建為山海一家海館，進行街巷風貌改善，成為食、住、購、旅合而為一的綜合商場，活絡整體觀光經濟發展。

根據歷年選舉經驗，連江縣鄉長選舉要勝選，同村、同廟、同學、同姓、同宗等關係相當重要，有了家族勢力支持，要勝選並不難。值得一提，縣長劉增應獲得逾6成選票，發揮母雞帶小雞效應，拉高鄉親們返鄉投票意願。

(中國時報)

板塊大異動 綠守住大房宜蘭 國民黨遍布10鄉鎮 民進黨慘澹掛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。