莒光鄉決戰 謝春欗連任成功

2018年11月25日 04:11 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

連江縣北竿鄉長陳如嵐。（葉書宏攝）

連江縣北竿鄉投開票所大排長龍。（葉書宏翻攝）

連江縣歷經逾30年戰地政務，島上多為深藍鐵票區，今年南竿、北竿、東引及莒光鄉等4鄉長選舉，其中3鄉長同額選舉，僅有莒光鄉形成2搶1局面，最後由現任鄉長謝春欗以百餘票領先，連任成功，而謝春欗勝選關鍵在於家族動員及旅台鄉親。

南竿鄉鄉長陳振國為連江縣議會前議長陳振清胞弟，陳家在連江縣為大姓，每4個馬祖人就有一個姓陳，陳振國延續胞兄的政治實力，近年來積極為鄉親們增取建設，爭取第2家航空公司進駐南竿機場，另外，還要增闢高雄及澎金旅遊包機航線，陳拿下近4000票。

另外，北竿鄉現任鄉長陳如嵐上屆和吳金平對決，但吳已無意參選鄉長，也是同額選舉。東引鄉長楊雲成上屆擊敗對手林德建，楊今年因身體因素並未登記參選，僅連江航業董事長林德建參選，同樣是同額選舉。

陳如嵐表示，未來要推動北竿家園更美麗計畫，推動各村活動中心升級、衛生所升級為北竿分院，另外加強打造兩岸黃岐航線生活圈，放寬民生物質流通，持續為北竿鄉親們打拚。林德建未來將建議縣府提供南竿地區閒置空間，成立東引鄉親南竿服務處提供鄉親服務。

莒光鄉現任鄉長謝春欗將爭取連任，另外還有鄉代會祕書陳順壽登記，形成2搶1局面。謝是東莒人，夫家又是西莒大家族，連任呼聲不低，成功擊敗對手。

謝春欗指出，未來要推動莒光鄉公所舊址重建為山海一家海館，進行街巷風貌改善，成為食、住、購、旅合而為一的綜合商場，活絡整體觀光經濟發展。

根據歷年選舉經驗，連江縣鄉長選舉要勝選，同村、同廟、同學、同姓、同宗等關係相當重要，有了家族勢力支持，要勝選並不難。值得一提，縣長劉增應獲得逾6成選票，發揮母雞帶小雞效應，拉高鄉親們返鄉投票意願。

(中國時報)