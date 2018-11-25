國民黨遍布10鄉鎮 民進黨慘澹掛零

新竹縣竹東鎮由國民黨籍現任議員羅吉祥（中）當選鎮長。（邱立雅翻攝）

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中國時報
、邱立雅／竹縣報導

新竹縣13鄉鎮市選舉結果大勢底定，國民黨在13鄉鎮市中有12鄉鎮均有提名人選，其中竹東、芎林都屬黨內競爭，最終拿下10鄉鎮版圖，保住新竹縣藍營的天下。民進黨唯一提名的林祺鐵就在新豐鄉，可惜未能如願當選，而無黨籍當選人分據竹北、新埔、五峰。

新埔鎮長林保祿同額勝選毫無懸念，人口最多的竹北市則由現任市長何淦銘連任，同樣現任對決前任的湖口鄉、寶山鄉則分別由林志華、邱坤桶勝選。7人參選的新豐鄉經過競爭由許秋澤勝出，而選傳出賄選疑雲的竹東鎮、北埔鄉最後則是羅吉祥、莊明增當選。

除了竹東鎮，國民黨黨內廝殺的還有芎林鄉的楊秋賢與黃正彪，最後由現任代表會主席黃正彪勝選。橫山鄉則由國民黨的縣議員張志弘，打敗無黨籍的彭裕文當選。關西鎮則由劉德樑破除代表會主席選不上鎮長的魔咒，順利當選。峨眉鄉最後由王增忠勝出。競爭激烈的原鄉，由尖石鄉的曾國大從2人中脫穎而出，五峰鄉則由葛忠義戰勝。

今年有竹北、湖口、寶山出現前任回鍋挑戰現任的狀況，廝殺激烈，寶山鄉邱坤桶、范玉燕三度對決，今年票數拉開大幅差距由邱坤桶連任。湖口鄉選前口水戰激烈，竹北市相當競爭，雖國民黨籍楊敬賜來勢洶洶，但具備現任優勢的何淦銘連任成功。最精彩的莫過新豐鄉，7人角逐1席，最後由許秋澤脫穎而出。

竹東鎮、北埔鄉因賄選疑雲，先後傳出滅鎮、滅鄉風波，最後竹東鎮由現任議員羅吉祥當選，而莊明增因形象清新，帶領南埔村奪得金牌農村而順利當選。五峰鄉由葛忠義當選。

(中國時報)

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