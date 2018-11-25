藍光復草屯 綠攻下埔里丟竹山

中寮鄉長當選人廖宜賢，感謝鄉親相挺。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導
草屯鎮長當選人簡景賢，感謝鎮民還給他公道。（楊樹煌攝）
魚池鄉長候選人劉啟帆與妻施怡真，以超人夫妻製造亮點，為選舉帶來歡樂、高票當選。（沈揮勝攝）

南投縣五合一選舉，尋求連任的國民黨籍縣長林明溱擁現任優勢，母雞帶小雞積極輔選，但在4大市鎮中，國民黨簡景賢光復草屯鎮，宋懷琳固守南投市；民進黨則由廖志城攻下埔里鎮，黃丹怡卻失去竹山鎮的執政權。

南投市政治版圖藍大於綠，民進黨在南投市長選舉從無勝選紀錄，因此無人挑戰尋求蟬聯的國民黨籍市長宋懷琳；無黨籍律師洪明浩出馬應戰，但宋懷琳仍連任成功。

草屯鎮長選舉，國民黨提名曾以19票飲恨的縣議員簡景賢捲土重來，前草屯鎮長周信利則以無黨籍身分回鍋參選，形成藍營同室操戈；民進黨提名縣議員林永鴻，結果簡景賢終於一償夙願。

埔里鎮長選舉，國民黨推派吳國昌，民進黨提名廖志城，還有北門里長蔡清輝參選；一般預料最終局面是藍綠對決，吳、廖都是資深縣議員，各有經營的區塊，也各有政黨遭人詬病的包袱，但最後由廖志城勝出。

竹山鎮也是三強鼎立的激戰區，民進黨籍鎮長黃丹怡尋求連任，面臨昔日部屬前清潔隊長陳東睦的挑戰，國民黨則提名縣議員蔡宜助參選，3人各有黨派及人脈資源，形象清新的陳東睦異軍突起，出掌前山第一城！

鹿谷鄉長之爭，國民黨提名縣議員許素霞，與鄉民代表會主席邱如平對壘，結果邱如平勝出。魚池鄉長由學經歷俱佳的劉啟帆當選。中寮鄉長由國民黨提名的縣議員廖宜賢當選。

仁愛鄉長選舉，國民黨鄉長江子信再度與仁愛鄉代會主席吳文忠再度對壘，結果吳文忠獲勝。

(中國時報)

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