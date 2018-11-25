嘉縣鄉鎮市長選戰 民進黨掉3席

2018年11月25日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

朴子市長選戰，無黨籍吳品叡大勝行動綠團隊力挺的黃基全。（張亦惠攝）

嘉義縣鄉鎮市長選舉結果，太保市黃榮利、布袋鎮陳鳳梅、六腳鄉陳川崎、東石鄉林佳瑩、鹿草鄉楊秀玉、番路鄉林清根及阿里山鄉杜力泉同額當選，18鄉鎮民進黨失掉3席拿下11席，無黨籍攻下7席，國民黨提名2位皆落選。民進黨分裂激戰的梅山，由脫黨的無黨籍林俊謀勝選。

此次激戰的朴子市及梅山鄉，民進黨皆落選，知情人士表示，人心思變。朴子市長吳品叡的父親是朴子市國民黨部主委吳博文，叔叔是順天里長吳博鈺，家族政治實力深厚，以無黨籍參選，後又有文化里長楊石旭退出民進黨，全力為他輔選，面對民進黨行動綠團隊力挺的黃基全，吳品叡這仗可說是打得漂亮，大勝3000多票，吳品叡表示，對手的一切批評都不予回應，堅持做對的事，謝謝選民的支持。

梅山鄉長此次上演兄弟鬩牆的戲碼，林俊謀抗議民進黨初選民調不公，脫黨參選到底，力拚民進黨徵召的現任農會總幹事黃世裕，民進黨內部分裂，分散民進黨支持者票源，兩方相抗衡，林俊謀及鄉長劉宏文具行政優勢，分別脫黨參選鄉長及議員，攜手上位。

參選大爆炸的大林及溪口分別有4位候選人參選，大林鎮簡志偉上屆披國民黨戰袍出征失利，蹲點4年以無黨籍捲土重來，面對留美博士曾明宗、民進黨脫黨參選的鎮民代表陳春一，及挾行政資源、民進黨現任代理鎮長葉和平，簡志偉殺出重圍，拿下鎮長之位。

溪口鄉因民進黨開放競選，有3位扛綠旗出征，其中代理鄉長孫維聰父親是前農會總幹事孫英興、姑丈為前鄉長劉邦詩，表妹劉純婷為溪口農會總幹事，家族政治意味濃厚，對手議員詹金繪轉換跑道，力求打破家族政治；另外還有政治素人王梅峰及無黨籍鄉民代表陳世楓。4人皆是首次選鄉鎮市首長，得票數相近，由孫維聰險勝出線。

(中國時報)