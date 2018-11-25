屏東市、潮州鎮 藍營守住江山

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中國時報
／屏東報導

屏東縣33鄉鎮市長選舉，最終仍由無黨籍占多數，幾個指標性鄉鎮市，首善之區屏東市由國民黨籍林恊松勝選；潮州鎮長由國民黨籍周品全獲勝；恆春鎮由無黨籍盧玉棟連任成功；新園鄉由無黨籍公所員工方冠丁勝出。

屏東縣基本盤綠大於藍，但首善之區屏東市卻長期由藍營執政。民進黨本屆派出形象清新的縣黨部主委李清聖出戰，藍營人選卻遲遲難產，原本以為是離寶座最近的一次，最後藍營派出市民代表主席林恊松應戰，守住這塊藍營在屏東縣最重要的堡壘。

潮州鎮長選舉是近幾屆最激烈的一次，由民進黨籍蔡恭泰、國民黨籍周品全及無黨籍潘素霞競爭。潘素霞在民進黨初選敗給蔡恭泰後脫黨參選，二綠一藍局面，鷸蚌相爭、漁翁得利，最後由藍營周品全贏得鎮長寶座。

恆春鎮長有5人競逐，現任鎮長盧玉棟最大對手，是縣議員轉戰鎮長的張榮志，雙方廝殺慘烈，還爆發多起暴力事件，最後盧玉棟仍順利連任。新園鄉有3人競逐，最終由鄉公所員工方冠丁勝出。枋寮鄉有3人競爭，最後由31歲無黨籍的陳亞麟勝出。

客家鄉中，長治鄉民進黨原本提名巫國彰，不料巫因心肌梗塞過世，巫家改推鄉代黃志仁出馬，不過最後由在民進黨初選時敗給巫的古佳川勝選。萬巒鄉最後是由民進黨提名的林國順獲勝。

(中國時報)

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