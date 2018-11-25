綠席次流失 藍拚議會龍頭

2018年11月25日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣議員當選結果

宜蘭縣議員有34席次，國民黨拿下13席，民進黨8席，無黨籍有12席，親民黨1席，與上次相比，國民黨成長2席，民進黨掉4席，民進黨籍議長陳文昌雖然擊敗對手黃錫墉，但國民黨張建榮捲土重來態勢明顯，議會龍頭之爭恐再上演陳、張對決局面。

上次議員選舉國民黨有11席，民進黨12席，其他政黨與無黨籍11席，本屆有73人爭搶34席，代表國民黨參選有16人，民進黨18人，無黨籍與其他政黨有39人，民進黨成為議會最大黨，民進黨席次比無黨籍還少。

這次議員一級戰區是應選7席的宜蘭市與5席的羅東鎮，國民黨在宜蘭市大有斬獲，拿下4席，包括意在爭取議長的張建榮，民進黨只有女將林麗當選。羅東藍、綠各2席。

五結鄉有3席，無黨籍蔡金惠有夫婿、民進黨5合1競選總幹事黃適超加持，讓蔡金惠突破重圍當選，另外兩席是國民黨林義剛、民進黨簡松樹。偏綠的冬山鄉應選4席，但民進黨籍冬山鄉長謝燦輝以無黨籍身分轉戰縣議員，冬山選區民進黨僅張秋明當選。

應選3席的蘇澳選區也值得一提，國民黨籍前鎮長林騰煌轉戰議員選舉，選前涉賄遭法院羈押，但他仍當選縣議員，是否能順利就職？後續司法結果備受關注，民進黨邱嘉進意外落馬。

三星鄉選區雖然只有1席，但上演綠營內鬥，議長陳文昌對決脫黨參選的鄉長黃錫墉，陳文昌順利當選，綠營席次雖然滑落，但陳文昌長於整合與謀略，國民黨張建榮曾達成議長3連霸，藍軍是否能再次達成府會都當家的紀錄，備受地方關注。

(中國時報)