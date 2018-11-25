綠席次流失 藍拚議會龍頭

宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝以無黨籍身分轉戰縣議員，順利當選。（謝燦輝提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導
宜蘭縣議員當選結果

宜蘭縣議員有34席次，國民黨拿下13席，民進黨8席，無黨籍有12席，親民黨1席，與上次相比，國民黨成長2席，民進黨掉4席，民進黨籍議長陳文昌雖然擊敗對手黃錫墉，但國民黨張建榮捲土重來態勢明顯，議會龍頭之爭恐再上演陳、張對決局面。

上次議員選舉國民黨有11席，民進黨12席，其他政黨與無黨籍11席，本屆有73人爭搶34席，代表國民黨參選有16人，民進黨18人，無黨籍與其他政黨有39人，民進黨成為議會最大黨，民進黨席次比無黨籍還少。

這次議員一級戰區是應選7席的宜蘭市與5席的羅東鎮，國民黨在宜蘭市大有斬獲，拿下4席，包括意在爭取議長的張建榮，民進黨只有女將林麗當選。羅東藍、綠各2席。

五結鄉有3席，無黨籍蔡金惠有夫婿、民進黨5合1競選總幹事黃適超加持，讓蔡金惠突破重圍當選，另外兩席是國民黨林義剛、民進黨簡松樹。偏綠的冬山鄉應選4席，但民進黨籍冬山鄉長謝燦輝以無黨籍身分轉戰縣議員，冬山選區民進黨僅張秋明當選。

應選3席的蘇澳選區也值得一提，國民黨籍前鎮長林騰煌轉戰議員選舉，選前涉賄遭法院羈押，但他仍當選縣議員，是否能順利就職？後續司法結果備受關注，民進黨邱嘉進意外落馬。

三星鄉選區雖然只有1席，但上演綠營內鬥，議長陳文昌對決脫黨參選的鄉長黃錫墉，陳文昌順利當選，綠營席次雖然滑落，但陳文昌長於整合與謀略，國民黨張建榮曾達成議長3連霸，藍軍是否能再次達成府會都當家的紀錄，備受地方關注。

(中國時報)

屏東市、潮州鎮 藍營守住江山 周守信摘冠 以19票險勝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。