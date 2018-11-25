角逐嘉縣議員 國民黨全壘打

2018年11月25日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員當選結果

嘉義縣議員應選37席，這次五合一選舉，民進黨提名22席，17人上榜比上屆少1席，反倒是提名保守的國民黨9席全壘打，不過行動綠團隊席次仍實質過半，在記名投票下，預料正副議長仍掌握在民進黨手中，其中議長人選又以跨越藍綠派系支持的現任議長張明達勝算最大。

嘉縣7議員選區雖有激戰區，但多在既有藍綠版圖框架下，上演同路人比拚實力，老幹新枝競逐爭上位戲碼，民進黨提名5個新人全上，但也有老將中箭落馬，反倒是被形容是氣數將盡的國民黨這回全壘打，如加上無黨泛藍勢力，泛藍和泛綠僅一席之差，預期將改寫嘉縣議會多年來民進黨靠表決就能強壓泛藍票數的局勢。

第1選區11人選7席，黃榮俊、賴瓊如、楊秀琴擠下董國誠和林沐惠，其中林沐惠有2屆鄉長、1屆議員資歷，又身兼民進黨縣黨部主委，失足跌破眾人眼鏡。從民雄鄉代轉戰第2選區議員，更獲民進黨提名的林淑完成功擠下議會老將賴朝崙，是該選區大黑馬。

第3選區因陳保仁任內過世，葉和平辭議員戰大林鎮長，詹金繪轉戰梅山鄉長，一下子多了3個空缺，但老將在國民兩黨提名的新人劉雅文、許有疆和陳信文夾殺下，現任郭芳宜不幸落敗，已有議員經歷的梅山鄉長劉宏文則搶下一席。

第4選區6位議員均爭取連任，其餘皆為初次問鼎政壇的新人，看似多人競爭，因實力懸殊，昨開票結果公布，果然現任者皆順利連任，已故議員兒子黃鉦凱補上父親的遺缺，延續黃家政治香火。第5選區競爭特別激烈，在現任優勢下，3名現任者黃金茂、蔡信典、蔡瑋傑如願留在議會。

第6選區邱銀海、王焜玄是新面孔，張貴忠雖為民進黨提名，但票源被嚴重瓜分而飲恨落選，議長張明達則以近1萬3040票遙遙領先其他當選者，得票數更是各選區之冠，連任議長幾乎穩操勝算。第7選區現任民進黨籍議員石信忠和阿里山鄉代主席武清山一對一對決，最後由武清山勝出。

(中國時報)