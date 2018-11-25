金寧鄉5搶1 楊忠俊拔頭籌

2018年11月25日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門6鄉鎮長選舉，烏坵鄉僅蔡永富1人同額競選外，其餘5鄉鎮共有19人角逐，競爭十分激烈，結果也有些讓人意外。

其中人口數最多的金城鎮5搶1，曾3任縣議員的當選人李誠智，一路與縣長候選人楊鎮浯搭配，以勤跑、誠樸的個人形象贏得支持，不但讓3度叩關的前副議長歐陽彥木飲恨，也擊敗主攻青年選票，決戰階段網路聲量暴增，又有后浦許氏宗親力挺的許燕輝。

5搶1的金寧鄉原以出身村長，現任鄉代會主席的陳成泉和同樣也有鄉代會主席經歷，從政20多年的李正騰2人最被看好，但最後卻是以湖下、安美地區為基本盤的楊忠俊以各贏不到100票勝選，一般認為與做為全島人口第2大生活圈的金寧鄉，近年正在不停改變，選民希望由年輕人承擔有關。

金湖鎮則是地方扎根深厚，擁有陳坑、下坑、山外、新頭和湖前、塔后5陳基本盤的現任里長陳文顧以較大差距領先唯一對手林長鴻，結果也果如預期。

4搶1的金沙鎮是國民黨提名，陳福海和楊鎮浯2人都曾站台相挺的王石堆，與現任鎮代會副主席吳有家火拚局勢，2人各擅勝場，戰況十分膠著。但最終由未參與黨內初選的吳有家贏得勝選，讓藍營五味雜陳。

離島烈嶼鄉則是3搶1，從2任鄉代會主席轉換跑道的洪若珊，家族和個人長期經營地方，又有洪氏宗親力挺，支持度明顯領先，在決戰期勤跑旅台鄉親票，情況更加穩定，一舉擊敗同宗親洪燕玉和老鄉長林金量。

(中國時報)