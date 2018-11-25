3黨團未過半 談合作有得喬

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳育賢 、 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

第10屆新竹市議員選舉結果大洗牌，國民黨拿下16席，增加1席，仍是新竹市議會最大黨，民進黨12席只拿6席，無黨籍8席，其中新民意從9席少了3席成為6席，時代力量有3席、綠黨1席。

現任副議長的新民意問政聯盟新龍頭許修睿與國民黨前議長鄭成光都順利連任，預料兩人都將全力爭取議長寶座，民進黨也不排除會推出自家人選，但3黨團都未過半，加上時代力量與綠黨，未來各黨團如何合作，還有很大的談判空間。

東區選舉結果，國、民兩黨現任分別有5與4席，結果國民黨下屆將增加1席新人黃文政，無黨新民意維持2席，民進黨則從4席減少為2席，其中老將劉聲正、鄭貴元均高票落選，新人鄭美娟則補上1席，另，時力蔡惠婷與綠黨的劉崇顯為新當選議員。

南區選舉4席現任議員包括無黨副議長許修睿、國民黨徐信芳、民進黨施乃如順利當選，無黨籍的老將許文棟落選，另捲土重來的無黨田雅芳補上1席。

西區由國、民兩黨提名的陳治雄與陳建名當選，而首次參選的陳建名更是拿下第1高票。

新竹市北區，民進黨現任李妍慧、新秀劉康彥當選，國民黨現任吳青山、蕭志潔、顏政德連任成功，無黨籍黃美慧、孫鍚洲也順利蟬聯，再戰議員的彭昆耀及時代力量新秀林彥甫也順利當選，現任陳清全則挑戰連任失利。

香山區14搶6，無黨籍新民意聯盟議員陳啟源拿下第一高票連任成功，同為新民意的吳國寶也勝選。國民黨拿下3席，民進黨林盈徹意外落馬，同黨陳雪慧也敗陣，具法界背景的時代力量新秀廖子齊初登板就當選。

平地原住民3搶1，國民黨現任議員林慈愛連任成功，不過該區3名候選人近來皆陷入賄選疑雲，甚至有候選人遭收押禁見，後續司法程序值得關注。

(中國時報)