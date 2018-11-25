國民黨少1席 民進黨維持8席

2018年11月25日 04:11 中國時報 沈揮勝 、 廖志晃 、 廖肇祥 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣議員選舉畫分8區、應選37席，上次選舉國民黨獲得18席、民進黨8席，後來藍綠各有1名無黨籍縣議員加入，現任席次為19比9；此次選舉，雙方各有多人轉戰鄉鎮長，空出名額給了新人空間；開票小幅洗牌，國民黨贏得17席、民進黨與4年前一樣8席！

第1選區應選10席有16人參選，10位議員都要尋求連任。結果賴燕雪、蔡宗智、曾振炎、于秀英、羅美玲、陳翰立、張維華、洪明科、游宏達等9人連任成功，新人張嘉哲上榜。

第2選區12搶8，現任簡景賢、林永鴻與廖宜賢轉戰鄉鎮長，老將簡賜勝、李洲忠、廖梓佑與簡峻庭獲連任，中寮鄉長張永輝回鍋、國民黨唐曉棻、民進黨蔡銘軒及無黨籍莊士傑順利當選。

第3選區6搶4，現任藍3、綠1。這次民進黨多提名魚池鄉長陳錦倫夫人王秋淑搭配老將陳昭煜競選，想把席次拉為2比2，但功虧一簣！4人全獲連任，藍綠席次不變。

第4選區應選5席、9人參選；國民黨高額提名4人，民進黨2人應戰，藍軍何勝豐、游顥、黃東灝與無黨籍蔡孟娥、吳瑞芳上榜，民進黨全軍覆沒。

第5選區10搶7，現任藍5綠2，但兩黨多人轉換跑道，許阿甘未參選，吸引新面孔；選票開出，潘一全、王彩雲、林芳伃連任，國民黨黃世芳與無黨籍戴世詮也勝出，葉仁創及許阿甘女兒陳宜君等2名綠營新人接班成功。

第6選區平地原住民縣議員，現任邵族石慶龍對決阿美族籍的阿給拉．拉哈拜；石慶龍長期不分族群深耕基層獲認同，連任成功。第7選區信義鄉、第8選區仁愛鄉山地原住民縣議員，分由全文才與廖文賢勝出，都是國民黨籍。

(中國時報)