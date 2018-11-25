雲林鄉鎮市長選舉 變天

國民黨林聖爵（左）當選雲林縣治所在斗六市長，與雲林縣長當選人張麗善（中）同慶。 （張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣鄉鎮市長選舉也變天！雲林20鄉鎮市民進黨攻下9席，國民黨贏得1席，無黨籍10席，與上屆相比，民進黨減少3席，國民黨持平，無黨籍則增加3席，縣治所在地斗六市仍是國民黨地盤，綠營在鄉鎮市長選舉結果可說比最低預期的還要糟。

民進黨在上屆雲林縣20鄉鎮市長拿下12席，本屆在17鄉鎮市推出人選，原本低標拚過半、高標超越12席，結果僅拿下9席，連最低標準都未達標，不少尋求連任被看好的鄉鎮長人選更紛紛中箭落馬。

上屆民進黨執政的雲林縣，縣治所在地斗六市卻是國民黨唯一拿下的城市，因此本屆選舉民進黨力圖收復，推出前古坑鄉長林慧如應戰，全黨傾全力輔選，對手國民黨籍林聖爵由縣議員轉換跑道，此次發揮強勁戰力，力克來勢洶洶的林慧如，贏得斗六市保衛戰。

地理位置居於雲林縣中心的虎尾鎮，此次選舉藍綠對決，虎尾鎮代會主席丁學忠深耕基層，又有國民黨及張榮味家族力挺，此次以壓倒性票數擊敗民進黨林新丁，其實力令各界刮目相看，也印證了張家班在雲林的雄厚實力。

斗南鎮長選舉，因農委會質疑豐年社社長汪文豪變相為國民黨張有擇助選，要求汪文豪自行請辭，引發軒然大波，但最後張有擇與民進黨吳滄得均未當選，而是由無黨籍的沈暉勛拿下鎮長寶座。

民進黨尋求連任被看好的北港鎮長張勝智、古坑鄉長黃意玲、莿桐鄉長廖秋蓉，此次均意外落選，僅西螺鎮長鄭玲惠、二崙鄉長鍾福助連任成功，不僅民眾大感意外，連縣黨部都難以置信。

(中國時報)

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