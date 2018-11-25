孫昌國》全球巨變下的台灣選舉

2018年11月25日 04:11 中國時報 孫昌國

中美貿易戰持續導致全球股市劇烈震盪、經濟民族主義持續升溫、英國脫歐治絲益棼，義大利預算遭到歐盟否決，反歐盟民粹力量持續壯大，沙烏地阿拉伯記者卡舒奇遭分屍案，使得美國在中東的道德威望急速下降，阿拉伯世界正蓄積新的力量對宗教派別分歧，國家發展方向做出檢討，整個世界各個地區從政治到經濟，從地緣到社會都在進行重新的排列組合，台灣的九合一選舉也應該放在世局變動的大範疇裡檢視，才能看出意義和選後朝野應該努力的方向。

首先是全球化進程受到貿易戰的嚴重干擾。美國已經將包括半導體、人工智慧、臉部辨識技術、聲紋技術等前沿關鍵領域技術列為下一波可能管制的技術。這些領域都和高科技產業鏈息息相關。台灣剛好正處於美國下單、大陸製造的前沿。一旦中美貿易戰擴大，許多相關公司都將面臨衝擊。

蘋果公司股價從高點一路下滑，連帶拖累不少蘋概股就是貿易戰的後果和對市場預期的集中表現，如果G20習川會上未能達成協議或表達後續談判的意願，美國在不到35天內就會將對陸關稅從現在的10%提高到25%，經濟海嘯將一波接著一波，台灣很難倖免。

美國股市近來巨幅震盪走低，從科技到能源股都紛紛走入熊市。川普引以為傲的經濟榮景有可能急轉直下。明年初新的國會將宣誓就職，民主黨佔多數的眾議院預料將加大對川普的掣肘，美國總統川普的連任之路荊棘滿佈。美國國會預算辦公室最新的報告顯示，過去10年，美國公共債務由5.1兆美元暴增至15.9兆美元，國債利息支出在2020年將超過醫療補助計畫（Medicaid）支出，2023年將高於現在的國防預算7000億美元。政府利息負擔正不斷增加，並擠壓其他財政項目支出。川普下的減稅猛藥藥效已經大幅度減退，貿易戰對美國經濟的不利影響可能擴散。

台灣九合一選舉尤其是高雄市長的選舉，向國、民兩黨揭示了台灣選民對於老國、民兩黨的不耐，兩黨在選後都將進行權力的重新排列組合，韓國瑜帶動的韓流，鄭文燦在桃園的根基進一步穩固，極可能是兩黨進行權力結構調整時，值得拿出來檢討的議題。

北漂現象，是對民進黨治理台灣南部至少20年的無情反諷。貨出的去，人進的來是台灣發大財的先決條件。高雄選民形成韓流，高唱夜襲的現象，顯示了就連民進黨經營了至少20年的大本營也被撼動，對蔡英文政府帶領下的執政黨政治掛帥，而不是經濟優先給予了當頭棒喝！

台灣九合一選舉的意義，象徵著選民要國、民兩黨告別舊時代，穩定兩岸應對全球變局的挑戰，而國、民兩黨現有高層對於兩岸議題、全球變局的答卷，都已經被選民在這次選舉中退回，直接要求國、民兩黨高層重新作答！（作者為時事評論員）

(中國時報)