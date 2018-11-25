星期評論 武之璋》懷念台灣沒有民進黨的日子

2018年11月25日 04:11 中國時報 武之璋

「長久以來民進黨綠營的思維就是，認賊作父在先，把日本人當自己的祖先看待，對日本人在日據時代所有的罪行，不置一詞。忘恩負義在後。台灣從1949年之後到現在為止，七十幾年的歷史，如果你把它分兩段，我個人的感受，自從有了民進黨之後，台灣沒有一件好事情。」

以上，是唐湘龍在電視節目中講的一段話。對面坐著的一些台獨名嘴，面面相覷，無法置一詞。

確實，現在很多人都說，到現在為止，如果你還能夠覺得台灣是個不錯的地方，回頭去想，絕大部分都會追溯到蔣經國甚至於蔣介石的時代。對今天對台灣而言，它是雙榮的時代，是既繁榮又光榮的時代，而蔣介石這樣一個對台灣有貢獻的人，結果卻被打成跟納粹同一級，然後台獨就把德國的所謂促轉拿過來用，展開對國民黨一系列的清算迫害行動。

這樣來以小歷史扭曲大歷史，大陸當然也看得出，所謂的促轉條例，其實完全是反中去中的一環。就想徹底抹去中國元素與文化，為實現台灣國舖路。

這些亂象，確實如此，一貫這樣，只是長久以來大家不敢講而已。這次的選舉，唯一的好事情，只是大家敢講，敢站出來，說受不了了，而已。

老實說，以前，日子過的是充實的，有希望的，沒有仇恨的，不分彼此的，有共同目標的，政府是給人民願景的。不會為了個殺人強姦犯，在吵是誰把他勸降的，還從日本趕回來，拿出一捲20年前的錄音帶，證明是民進黨人做的好事，不是政府的警察。

以前，選舉也是在辦好事的，大致還是好的、公平的，沒有錄音帶、走路工、兩顆子彈這種壞事，這也是後來才有的。

自從有了民進黨，奧步就與選舉連在一起，使得人們在投票前一晚，就是等著看，猜著想，會是哪種奧步？知道沒有，才會放下心來，好好入睡。

民進黨做賊抓賊，竟說最大的奧步就是中國，在民進黨嘴裡，中國沒一件好事情，就是想吃掉台灣國，就是要介入台灣國的選舉。選舉結果，就是北京驗收統戰滲透成績單。

就是這個台灣國，民進黨虛擬的，幻想的，出來後，台灣就沒有一件好事情。

在她廢掉台灣省，但還又虛擬的列在選舉人的籍貫上之後，事情就更不好。

現在，遇到選舉，什麼事情能給人最大的興奮和成就感？就是：變天！

台灣最大的問題，不是假新聞，而是負面新聞。民進黨執政，不停地在創造負面新聞，沒做過一項鼓舞人心士氣的事，活在台灣，絲毫讓人感覺不到光榮和愉快。既然你不能也不肯與民同樂，那大家只好自尋興奮刺激，翻轉政治就是最嗨的事情了！

蔡英文會說：「我們還是原來的民進黨。」但林正杰問：「是嗎？陳水扁還不敢砍軍公教退休金，蔡英文敢。設黑機關，清算黨產，搶奪報社電視台，逮捕政敵，東廠西廠，染指台大校長遴選…..。」「你們已經不是原來的民主進步黨了。你們是黨外民主運動最反對的貪汙 / 腐敗 / 濫權 / 專政的惡勢力。沒一件好事情。」

誰怕回到過去？過去曾經是一個美好的時代，我們活得快樂，活在希望之中。我們有一個大家信任、尊敬的領袖。今天五十歲以上的朋友，沒有人不懷念那個時代。為什麼？因為那個時代沒有民進黨！

那個時代國民黨人才輩出，經濟持續高速成長。政府有能，官吏清廉，孫運璿、李國鼎、趙耀東至今令人懷念。

那是一個美好年代，本省人、外省人親如家人。人才輩出，大家對台灣無私無我的付出。

民主不應該是這樣的，民進黨玷污民主這二個字，令人們懷念台灣沒有民進黨的日子！

今天，那個日子回來了。終於！

(中國時報)