王劍》中國台灣有金馬

2018年11月25日 04:11 中國時報 王劍

金馬獎典禮上，《我們的青春，在台灣》獲最佳紀錄片獎，導演傅榆竟說：「希望有一天我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望。」

此片紀錄的是發生在四年前的太陽花學運，這件事早被認為是一件傷害台灣極大的暴亂。大陸對台的善意，卻被台灣看成洪水猛獸，一如兩個月前關西機場救災，北京伸手來援，竟也被認為是假新聞，趁火打劫、冷血加害。

四年後，當初學運造成的轟轟烈烈影響，如今已煙消雲散。時過境遷，有人成為亂神、有人摸奶襲胸、還有人被爆援交，花朵沒有等到盛開與播種，便已枯謝，很多參與者甚至隱姓埋名到大陸工作求職。根據統計， 2017年，大陸對台灣貿易逆差1114.1億美元，是台灣最大的交易夥伴和貿易順差來源地，可見形勢比人強，獨立的個體和經濟的受益，究竟何者重要。

傅榆的失言竟還有很多人鼓掌，鏡頭上看到只有李安在苦笑。隨後影帝涂們講得好：「榮幸再來中國台灣金馬獎頒獎，我感到兩岸一家親。」

文化部長鄭麗君又在網上說：「這裡是台灣，不是『中國台灣』。」蔡英文也說：「從來沒有『中國台灣』，也不會接受這個說法，台灣就是台灣」。但或許是蔡英文健忘，18年前的她也說：「中國統一是台灣未來的唯一選項。」

金馬獎還是當年金馬炮戰時所命的名，以期許電影人可效法前線官兵奮發堅強之精神，那時沒人劃分中國還是台灣，只有「還我河山」，現在「三民主義統一中國」的標語仍立在大膽島上。

所以，涂們說中國台灣是天經地義，就像此岸說中國大陸一樣。

在市長選舉公報中，陳其邁的出生地也顯示為中華民國台灣省基隆市，也有人是福建省金門縣的。民進黨政府說中華民國是超越藍綠不容挑戰的共同底線，那涂們不正是講了我國的憲政常識？哪有矮化？結果，他竟被說是在別人地盤大膽放肆，這是何等的錯亂與荒謬？

傅榆或許不知，一百多年來，我國一直是以獨立的個體存在，只是行政區域在台灣，一直有人想要否認這個國家，遮掉China，潑漆扯旗，唯恐去之不及。

其實，大陸處理這場金馬風波很低調，盡力避免被說是境外勢力介入台灣政治，傅榆使用的微博帳號，也在大陸至今都沒被關閉。北京愛台、護台之心盡顯，「中國台灣」是為了要讓金馬不再偏安，原本的權威地位不要從核心淪落邊陲，就像讓ROC真正永續，怎能沒有大陸。中國，當然一點都不能少。 （作者為政論記者）

(中國時報)