丘智賢》岡山歌唱中華魂

2018年11月25日 04:11 中國時報 丘智賢

台獨把軍歌〈夜襲〉，說成是無視於二戰期間岡山被轟炸，是沒有同理心。這種以偏概全的說法，完全忽略了二戰的歷史背景，及當時台灣人民被日本政府裹脅的無奈。

日本將台灣作為南進政策的重要基地，透過皇民化運動及經濟控制，以便於為日本軍事服務，高雄正是重要的據點之一，日本在岡山的航空基地，更成立海軍第61航空廠支援作戰。

因此，1944年10月間，美軍轟炸岡山的對象，並非針對台灣民眾，而是日軍的作戰設施與人員，這一時間發生的台灣空戰，消耗了日本大量戰力，為之後光復菲律賓及日本投降拉開序幕。

戰爭自然不可避免殺戮之惡，美軍轟炸台灣，雖曾配合投下傳單，民眾傷亡依舊難免；但台獨及皇民化人士沒有說明的是，盟國為擊敗法西斯侵略，造成上海、香港、長沙、東北，乃至於歐洲的諸多淪陷城市，都曾不同程度毀於炮火，這是戰爭必要付出的代價。

曾參與在日本投擲原子彈的B29轟炸機機長保羅蒂貝茨，在任務結束後五十年於美國國會證言，他指出，當年美國投下原子彈的背景，正是因為日本軍閥殺戮了亞洲鄰國超過兩千萬名無辜人民，為了要以最小的代價結束戰爭與罪惡，他從未懷疑過這樣任務的必要性。

台獨反對軍歌〈夜襲〉的潛台詞，正和所謂「轉型正義」如出一轍，把台灣光復描繪成萬劫不復。

事實上，隨著光復，包括行政院善後救濟總署等的政府力量，隨即與台灣民眾一起努力重建台灣，沒有多久，台灣民眾便開始投身選舉，發行報刊，日據時代以日本本土為主軸的經濟殖民不再，台灣逐步建立輕重工業，1971年之前，中華民國在聯合國代表中國，為台灣帶來了美援計畫與貸款等各種幫助，而進駐於岡山的空軍官兵，也無時無刻不在保衛著台灣，就算是為了感謝前人，高唱幾遍〈夜襲〉，又有何不可？

如果強說不可，那岡山是空軍官校所在，幾乎每天都要唱軍歌：「凌雲御風去，報國把志伸，遨遊崑崙上空，俯瞰太平洋濱。看五嶽三江雄關要塞，美麗的錦繡河山，輝映著無敵機群。我們要用血汗永固中華魂。」歌頌五嶽三江中華魂，這可不可以？ （作者為軍史學者）

(中國時報)