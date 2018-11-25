2018年11月25日 04:11 中國時報 曹若梅

台中選舉主打空汙議題，人民想要爭一口氣：乾淨的空氣；高雄韓國瑜要重振經濟，造勢場子大家看到的是國旗；年金改革不公不義，街頭抗陳眾人討的是真理；蔡總統卻把選舉主軸設定在改革與反改革的對立，真的讓人很訝異，因為對立，絕對不會再創經濟奇蹟。

蔡總統強調要勇敢改變，陳述民進黨執政的城市是「建設在啟動，改革在行動」。可是，大家只感覺自己的口袋越來越空，對比政府耗費15億公帑辦公投，實質效益不高，形同是場大型民調，逼得人民吶喊要翻轉，要爭一口氣，也要執政超過兩年的總統給個答案。

蔡總統正巧日前為姚文智站台時，稱許他是個「有答案」的市長候選人，因為每一項台北市民心中的疑問，姚文智都有答案。一個人口超過200多萬的城市，市政問題千頭萬緒，竟有如此神助攻的解套方式，這和白蓮教的「明王出世」又有何異？

當然，蔡總統不忘提及，這次選舉要告訴全世界，台灣絕對不在壓力下屈服，我們不能讓中國得逞。行政院長賴清德也在姚文智的造勢晚會中，直接呼籲選民支持民主台灣與專制中國分屬兩個國家，大家要力抗兩岸一家親。

兩位A咖級助選員的高調論述，是否會激化選民情緒，增加兩岸關係的變數？但是，人民嚮往的是變動還是平和呢？

歷史上最長時期的動亂，政權更迭最為頻繁，是兵荒馬亂數百年的魏晉南北朝，期間有一位歷經了三次改朝換代的百越族女首領冼氏。為了促進族群融合減少對立，她主動嫁給漢族馮家，協助夫家治理地方，平定變亂，甚至遣子入朝為質，向中央朝廷表示忠誠。馮冼氏的理念很簡單，她要汲取中原民族的文化優勢，改善百越各部的農事生產，提升嶺南地區的經濟發展，並且以識時務者為俊傑的原則，不主動興兵黷武，讓人民能夠身處亂世而不亂，享有平靜穩定的生活，因此人稱她是嶺南的「護國聖母」。

每個時代每個地區的黎民百姓，所求不過如此，誰能帶給人民希望，讓大家安居樂業，避免不必要的戰爭，誰就能廣獲支持。這次「一人救全黨」的韓國瑜讓人民感受到有熱度有溫度的未來，而不是用冰冷的數字來炫耀政績，選舉的結果，讓人一點兒都不意外。（作者為歷史教師）

(中國時報)