陳潔明》立法專訂和修民法的最重要差別

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳潔明

這次公投有三案涉及大法官釋字748號允許的「同性結合」立法問題。許多人都在問究竟另訂專法和直接修改民法的婚姻規定，兩種做法的差別在哪裡？

基本上，兩種做法在世界上都有國家採行，前者是稱為「民事結合」（civil union）的同性伴侶法，後者是婚姻法規不限異性。因此不能說採用前者即涉性別歧視。那麼兩種做法有何差異呢？

筆者以為兩者的差異可能不僅僅是在法律的穩定性和修法的便利性，更重要的是一個潛在意義的差異。若訂專法，表示保障的是特定群體的特殊權利；若直接修改婚姻法，表示同婚是人人的權利，亦即每人都是潛在的同婚者。

同婚真的是人人應得的權利嗎？大法官解釋文中，以婚姻「自由」和「平權」兩個論點來支持同性兩人，經營排他性的永久共同生活，但真的存在選擇與異性結婚或是與同性結婚的這種「自由」嗎？

大法官解釋文說「性傾向屬難以改變之個人特徵」，並在附註中，舉例世界精神醫學會（World Psychiatric Association 簡稱WPA）於2016年發布之「性別認同與同性性傾向、吸引與行為立場聲明」，認為性傾向是與生俱來，並由生物、心理、發展與社會因素等所決定。解釋文肯認了一件事，性傾向基本屬於與生俱來的特徵，也就是先天的。

那麼試問，如果醫學上認定一個人是同性戀或異性戀基本上是與生俱來的，又如何屬於「自由」的範圍？既為先天的，就是被決定的，一個人會愛同性或愛異性並不是選擇的結果，根本不存在這個「擇異或擇同」的自由，人在出生時就被決定了你會愛異性或同性。

因此，對社會大多數人而言，根本不存在「與同性結合」的選項，若直接修改婚姻法，卻是把「與同性結合」認作是可能的選項、人人的自由。賦予這樣的權利，是否意謂我們的法律打算鼓勵人們超越自然先天的條件，去自由地「擇異或擇同」而婚？也許同性婚姻並不會使異性婚姻在法律權利上有所影響，但是它非常可能帶來社會效應，就是鼓勵了同性戀。現下年輕人已有把同性戀當作非常自然，甚至不少人有願接受的趨勢。相較之下，訂立專法更合適，因為其意義是尊重和大多數人不一樣的特定少數群體，可在婚姻法規以外，得到經營永久共同生活的方式。（作者為作家）

(中國時報)