跨越意識形態 無色力量覺醒

2018年11月25日 04:11 中國時報 主筆室

2018年地方選舉揭曉，昨晚開票過程驚奇連連，恐怕國民黨自己都未曾料到，勝利如此輝煌，民進黨的慘敗，將改變台灣政治版塊，並影響2020總統大選各政治力量的布局。這次選舉也是民眾對民進黨的清晰訊號：告訴這個毀憲亂政、無視人民心聲的政黨，在民主政治中，沒有任何人、任何政黨、任何意識形態，能蠻橫硬幹而無須付出代價。

台灣民主化走了20多個年頭，在多次公民實踐的發展之中，統獨兩極光譜和兩大黨體制的政治環境已然根深蒂固，成為台灣社會最主要的政治符號。太陽花學運之後，第三勢力興起，其勢頭之盛，似有打破藍綠兩黨高牆的希望。不過台灣選舉制度對小政黨非常不利，柯文哲雖然人氣甚高，又掌握行政資源，但競選末期受到兩大黨夾殺，連任之路極為艱辛。新竹縣的民國黨徐欣瑩聲勢雖高，依然不敵國民黨提名人選。台灣政治運作，繞了一大圈，仍難擺脫藍綠兩黨的操控。

民進黨期中選舉為何大敗？而這樣的選舉結果又顯現什麼樣的政治意義？深究社會脈絡，相較於2014年的一時狂熱，2018年的選舉結果可以說是更為深沉淬鍊，也更具正面意義。首先，在這次選舉中，很明顯的可以看到意識形態的讓位，意識形態已然不是萬靈丹，不僅無助於選情，甚至還可能引來反效果。

從此來看，主打「顧台灣」、「台灣價值」，在選前舉獨派神主牌的民進黨會潰不成軍，遭到選民唾棄，也就不足為怪。盲從意識形態的參選人，如陳其邁與姚文智，不是在泛綠區落敗，便是遭逢歷史性慘敗。反觀同黨不打意識形態的鄭文燦卻能在泛藍區取勝，黃偉哲也能挺住中央執政不利的逆風，顯示意識形態在台灣選舉中已經退位，台獨已然失去政治市場的命運。

雖然許多縣市仍是藍綠對決，兩大黨體制依然聳立，然而由於意識形態不再能綁架選民的自由意志，因此在民眾自主性越來越強的情況下，那些在過去一味聽從黨意，擁有強烈政黨性的參選人，選情也普遍低落。反而是那些展現對政黨獨立性的參選人，舉凡不吝於指出黨主席錯誤的韓國瑜，或是非政黨出身的侯友宜，卻能展翅高飛，在泛綠區或是平盤區中取勝。就是說，雖然兩大黨體制仍在，然而由於選民自主性提升，因此政黨政治也從內部產生質變，讓民意終究能導正顢頇的政黨。

其次，陷入意識形態與藍綠對決的第三勢力也退潮。2013年之後，由於社會普遍不滿國民黨與馬政府，這波浪潮讓許多公民團體進一步組成政治上的第三勢力，意圖打破藍綠圍籬。不過這批第三勢力，在對許多議題和維護公民權利有所主張和建樹的同時，卻也陷入意識形態的禁錮，有強烈的統獨立場。因此在當前意識形態讓位，政黨政治質變的浪潮之下，這些擁有鮮明意識形態，在民進黨上台後無法扮演監督制衡力量的第三勢力，便呈現衰退瓦解趨勢。

進一步觀之，同樣是第三勢力，崛起於反國民黨浪潮，但意識形態色彩較輕的柯文哲仍深具政治市場；強調台獨的時代力量卻已然泡沫。就可以知道，民眾其實期盼的是關注民生議題、真正的第三勢力，而非是參雜守舊統獨意識形態的「小綠」。這也是未來第三勢力要成功發展、打破藍綠高牆、避免走上民意退潮，唯一可行的道路。

宏觀來看，雖然第三勢力發展不順，藍綠體制難打破。但國、民兩大黨卻在短短4年時光裡，輪番遭到民意滑鐵盧，無疑就顯示，即使由於制度限制，兩大黨體制難以在短期內撼動，然而覺醒的公民社會卻已能跨過意識形態和政黨政治的高牆，不再被藍綠兩大黨綁架，迎來人民作主的時代。這也是台灣民主發展至今最重要的成就，因為這將預示著，台灣選民將不受限於意識形態、情感，而會理性、嚴厲地檢驗執政者。

此次選舉有兩大意義，一是「韓流」效應，二是民進黨大敗。這是在告誡兩大黨，勿再以意識形態築起高牆，銳化社會對立，阻礙經濟發展。韓國瑜指出「高雄又老又窮」，呼籲「高雄人發大財」，其實放大來說，近年整個台灣也有「又老又窮」的問題，台灣人也希望重回過去「發大財」的歲月。兩大黨都應思考，如何關注民生議題，重視基層福祉。如果輕易得來的勝利讓老國民黨復辟，其下場就會和今天的民進黨一樣。馬英九到蔡英文，從權力高峰重重摔落，速度愈來愈快，證明了一件事實，民意如流水沛然莫之能禦。

(中國時報)