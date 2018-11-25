2018年11月25日 04:11 中國時報 主筆室

經過近1個月激昂的選戰，九合一併公投選舉終於在平和有序中落幕。從結果來看，這是一場人民勝利的選戰；從投票過程來看，更是台灣民主成熟的表現。儘管中選會的選務安排如此不周延，民眾大排長龍下依舊井然有序，最終順利完成投開票，所有選民都值得一聲喝采，給一個大大的讚。

在投票一開始不久，各地的投票所就出現長龍，人潮越來越多，至少排一個鐘頭以上，民眾罵聲一片。稱聲「史上最牛等最久、投最久、開最久的投票，是逼人站樁練功嗎？」還有人痛罵這是民進黨的另一招奧步，「讓你們累到知難而退，不投了！」但也有人用「寧可投票排隊排到崩潰，也不要晚上看開票看到崩潰」自娛娛人，多數民眾靜靜地等待，只為蓋下神聖的一票。

大排長龍的主因，當然是公投案有10個，民眾圈選得花費不少時間，但中選會顯然事前輕忽這項因素，圈票處設置不夠多。有些投票所更因為人龍太長，導致市長議員圈票處和公投圈票處的人龍打結。

公投圈票處大排長龍的原因還有一個，就是中選會對公投案的說明不足，導致有些民眾搞不清楚，到了圈票處看半天不知道該圈同意還是不同意。這次公投案太多，而且事由太複雜，第12案，很多民眾無法分辨同意或不同意所代表的真正意義；第16案也被一些網民抹黑，搞得民眾不知所從。

最嚴重的是，下午4點投票時間截止後，還有些投票所仍在進行投票，但電視台、網路都已經開始轉播開票了，這樣的情況前所未見，這會不會造成選舉不公？中選會在選前盡搞一些阻礙提案的把戲，沒有注意投票作業的問題，選舉雖然順利，但這次選舉最大的敗筆就是中選會。

(中國時報)