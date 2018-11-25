韓流帶動的小市民革命

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳建仲

九合一選舉，民進黨「守護台灣」遭韓國瑜「韓流」逆襲而潰不成軍，中、南台灣政治生態被翻轉，藍綠版圖大改寫。

「韓流」喚醒的小市民意識，讓國民黨能創造「一人救全黨」的意外幸福，而民進黨落到「全黨救一人」的絕境。網路「空軍」打破依靠派系、團體綁椿的「陸戰」獨大時代，也宣告抹黑抹紅的選舉奧步，都必須終止，政黨必須要回歸經濟民生，還給小市民改善生活的小確幸。九合一是台灣民主價值的體現，任何指稱對岸介入的說法，不但是對民意的扭曲，也是對民主價值的踐踏。

韓國瑜不設競選總部、靠一瓶礦泉水動員、掃街帶出一公里機車長龍，也帶出泛藍全台的氣勢，翻轉民進黨台灣論述獨霸的優勢。無色選民覺醒，拒絕訴諸悲情、抹黑與挑動仇恨。但公投案泛濫，朝野應改革公投綁大選的流弊，不應讓公投案也淪為選舉奧步。

網路社群和新媒體釋放比政黨更迅猛的能量，拒絕文青、草根當紅。韓國瑜「孩子回家」、「海草舞」等短片，開拓選舉文宣的新視野，粉絲自製的kuso片、改歌、貼圖，創意驚人。反觀民進黨的文宣竟還在炒抹黑、抹紅的冷飯，網軍自陷蔡英文總統設下的泥巴陣中，反遭鄉民圍剿，網路霸凌者反而指控被霸凌，自己玩垮了綠軍原本的絕對優勢。首開跨黨派風氣之先的柯文哲，最後關頭卻掉入負面選戰，網路人氣驟降，讓藍綠有歸隊夾擊的機會。

國民黨頭一次不依靠黨產獲得關鍵大勝，取得地方縣市執政的極大優勢，2020年大選十分樂觀，但不能因幸福來得突然就集體沖昏了頭，馬吳朱郝等必須警惕支持者不樂見老藍男為爭提名再演宮鬥戲。黨主席吳敦義選前失言、損及形象，縣市長連線影響力將壓過黨中央，黨的決策機制必須因應調整。

吳敦義已經沒有球員兼裁判爭取2020年黨提名總統候選人的空間，應趁此最佳時機交棒。若選擇留任，就必須吸納韓的高人氣，推動黨務改造，無私為黨抬轎，全力協助藍營執政縣市開展和大陸的雙城合作機制，培育立院新生代，成為國民黨再起時的重要力量。

韓國瑜已成泛藍共主，包括侯友宜、丁守中和盧秀燕等中生代必須結合，打破國民黨的舊醬缸文化，延續跨越藍綠的氣勢，改造黨務。南台灣首度向泛藍敞開門戶，兩岸雙城合作反而是兩岸關係的重中之重，國共平台要不要續開、有沒有「吳習會」，都不是關鍵。韓國瑜的支持者很難接受老藍男出馬，國民黨或可思考2020年由中生代接手的人選，或是向企業界借將。

九合一對民進黨本應如探囊取物，最後竟遭韓流翻轉，簡單說，這是選民對蔡政府改革粗糙、破壞民主，操弄選舉惡習的總反撲。民進黨黨外精神蕩然無存，連老黨員都撕掉黨證，蔡總統卻拒絕認錯，還將九合一拉高到「民主價值的保衛戰」，再度搞統獨對決的老把戲，怪對岸介入、操弄假新聞。錯誤的選戰策略變成黨的共業，民怨匯聚，南台灣的綠色魔咒一夕破功、中台灣也一夕變色。

民進黨多年來應許給綠營選民一個獨立的「美麗島」，但高雄人等了30年，原本工商發達，如今百業蕭條，北漂、西漂、海外到處漂。民進黨的「進步高雄」變成「國王的新衣」，北漂議題發酵，手機短文對在地父老發功，高雄人「悶鍋」爆炸，美麗島事件已如昨日黃花，南台灣轉向無色經濟選民，九合一成為民進黨「最痛的領悟」。

民進黨「恐中、愛台、黑國民黨」三大選戰法寶失靈，接班生態被敗選打亂，蔡英文總統請辭黨主席，面臨退出大選的壓力。賴清德雖然可取而代之，黨內親日系或許希望拉柯文哲合作，但花媽已大傷，新潮流也披上「悔吞曲棍球」的惡劣形象，盱衡形勢，避免兩虎相爭，盡快穩下陣腳，民進黨2020年很可能改推蔡賴配。

丟了中、南台灣，民進黨罩門全都露，但「去中、反統」形同黨魂，蔡政府無法改變兩岸路線，金馬獎典禮又激化兩岸對立，對岸外交和軍事對台灣的施壓可能再起，民進黨必須扭轉搞奧步和負面選舉形象，調整說服力和感召力都遞減的台灣論述，找回讓人民感動的初心，才有再勝的機會。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)