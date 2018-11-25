大陸應正視台灣新民意

2018年11月25日 04:11 中國時報 趙春山

九合一選舉本屬地方層次，但因選舉結果對選後台灣政治生態造成的衝擊，以及它所產生的外溢效應，這場選舉已形同2020年總統大選的前哨戰。就台灣的政治生態而言，選後台灣政治板塊已出現大幅移動，朝野政黨也會開始進行內部的權力重組，甚至連政治文化都因此添加新的變數。

就政治板塊而言，國民黨守住了新北市，光復了台中市，而最大的改變是民進黨長期執政的高雄市，居然受到「韓流」勢如破竹的衝擊而一舉變天。選後在濁水溪以南，藍天幾乎就要掩蓋了綠地。在民進黨執政短短兩年多就出現如此重大的權力消長，中央執政不力恐怕難辭其咎。

涉及政黨權力結構的重組，「韓流」在選戰期就已衝擊到國民黨的權力核心。國民黨的「衛道者」，已難以發揮對泛藍支持者的吸票功能。基於求新求變的政治現實考量，許多候選人在選戰期間，甚至被迫要和他們的前輩「切割」。同樣的情況也出現在執政的民進黨，地方候選人都努力擺脫中央丟下的執政包袱。因此選後各自的領導階層，都有可能出現世代交替的現象。無論屬於那個黨派，未來的領導菁英必須懂得「接地氣」，並具有展現個人領倒特質的「卡里斯馬」（charisma，魅力）。

民進黨慣於運用統獨和族群議題來動員群眾和宣傳造勢，但這次選戰顯然未能奏效，因為民生議題是選民最為期待的當務之急，只有抱持理性中道的問政態度，才能獲得淺綠、淺藍和中間選民的青睞。這充分展現了台灣民主政治文化成熟的一面。

雖然兩岸議題不是這次選戰各方攻防的重點，但上述台灣政治生態的改變，都直接或間接地影響到選後的兩岸觀係。

在國民黨方面，未來無論是誰掌握大陸政策的主導權，「一中各表」的「九二共識」仍是黨內的主流。民進黨受「台獨黨綱」的制約，黨內缺乏建立兩岸共識的政治基礎。蔡英文政府的施政成果已在這次選舉中受到嚴酷的檢驗，民進黨勢必要在大陸政策方面作一番徹底的檢討，是向「九二共識」靠攏？是維持蔡英文的「三不」？或是因敗選而倒向黨內的基本教義派？民進黨的選擇動見觀瞻，不僅影響兩岸關係，並且牽動2020年的總統選情。

美國是影響兩岸關係發展的主要外來因素。民進黨的反中色彩雖吻合川普政府的口味，但台灣政治生態的任何改變，不會動搖美國以國家利益為基礎的兩岸政策。川普把台灣當成棋子，但並不想利用它來將對岸的軍。美國也理解既使國民黨在2020年大選後取得政權，也不會以犧牲台美關係作為改善兩岸關係的代價。因此，美國在九合一選後沒有在國、民兩黨之間選邊的必要。

大陸是從2020年台灣總統大選的戰略高度，來看這次台灣的地方選舉。對大陸國家主席習近平而言，2020年是兩岸關係發展的一個轉捩點。因為隨後就是2021年的中共建黨100年，以及2022年的大陸「二十大」。大陸必須對這次台灣選舉釋出的民意，小心加以評估。

首先，如果北京認為選舉結果使得2020大選後有出現政黨輪替的可能，則維持和蔡政府在過渡時期的冷和關係，應是北京的一個理性選擇。因為大陸此時採取任何對台政策作為，都必須考慮保留它未來和國民黨政府打交道的空間。除非蔡政府此時急遽改變現狀，迫使大陸必須採取應變措施；

其次，如果研判民進黨會在2020年的總統選舉敗部復活繼續執政，則北京將持續目前的對台施壓，其力度的大小，端視誰是民進黨未來角逐大位的領導人。如果大陸研判蔡英文雖然請辭民進黨主席，但仍有可能披掛再戰，則大陸施壓的力度較小；如果研判是由其他民進黨人取蔡英文而代之，大陸會採較目前更為強烈的施壓行動。

可以想像，選後台灣朝野黨派都會忙於「打掃乾淨屋子」；中國大陸與美國也會忙於處理深受貿易戰爭衝擊的雙方競合關係。但放眼2020總統選舉，兩岸關係從現在開始會進入一個動輒得咎的敏感時期。雖然台美中三方都有可能在此時投出變化球或擦邊球，來測試對方的政策底線。但我認為，身為「利益攸關者」，三方執政當局在2020年之前都會避免輕舉妄動。就讓台灣人民屆時用選票來決定自己的未來吧！（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)