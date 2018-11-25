2018年11月25日 04:11 中國時報 孫振義

九合一選舉結果，驗收了台灣兩大政黨自2016年政黨輪替後的成績，結果必撼動國、民兩黨黨主席位置，且直接指向2020總統大選布局。兩年多的執政，中央多項政策累積了不少民怨，民意逐漸從「都怪國民黨」成了「討厭民進黨」，在黨政連動下，也難以避免影響地方選舉，勝敗結果當然與黨主席的領導有關。

以六都為例，賴清德與朱立倫市長分別順利交棒了台南市與新北市，稱得上是為兩黨穩住了基本盤。尋求連任的桃園市被綠營順利守主，然而，具現任執政優勢的高雄市與台中市卻被韓國瑜與盧秀燕逆轉，中部地區民進黨全盤皆輸，對民進黨而言，2018年地方選舉可說是大敗。

面對此種挫敗，蔡英文回應人民之怨氣與不信任，辭去民進黨主席當是常例。然而，此舉卻將影響2020年總統大選布局，但目前蔡英文仍是2020年爭取連任的第一人選，即便其象徵性地辭去黨主席位置，能夠頂上這個位置的人選是誰？陳菊、賴清德、謝長廷等人，他們顯然也有輔選不力的責任，除此，誰能夠真正頂開蔡英文成為民進黨新共主？似乎找不到。換言之，即便黨主席換人做，除了全力輔選蔡英文連任之路外，似乎很難找到取而代之的角色。

另一邊，國民黨大有斬獲，照理吳敦義留任再自然不過。弔詭的是，這次的大翻轉，首功當歸「韓流」與「全民最大黨」。以韓國瑜、侯友宜、盧秀燕為首的戰將，代表的是一股國民黨中生代思維與氣象。國民黨能否順著這股韓流蛻變？關鍵仍在於國民黨內部。倘若吳敦義能夠急流勇退，為了國民黨的再生大業，如此非但能為自己留得名聲，更可為國民黨的改革爭取空間，讓「韓流」轉骨，國民黨改變成真。當然，國民黨內其他幾位大老們也得一起退出政壇。

選後對於兩黨而言，除非能在短時間找到新的共主，否則民進黨黨主席即便換了湯，也換不了藥，蔡英文角逐連任仍會是黨的首選。另一方面，國民黨最好藉此進行大改革，一方面以新民意促使國民黨轉型，一方面讓中生代接班。以韓國瑜為首的中生代能否推出一位可以競逐大位的總統候選人則是最大的考驗。

每一次的選舉，正是提供各政黨自我體檢、調整體質的好機會。2014的地方選舉幾乎把國民黨打趴，這一次的地方選舉又讓民進黨跌入谷底，證明人民才是真正的主人，不容政黨胡作非為，否則很快就被人民淘汰。兩黨都該是調整體質、看清民意的時候了！只是眼前還有一場硬仗，2020誰來爭鋒？（作者為國立政治大學地政系教授）

(中國時報)