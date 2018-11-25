白冰冰轟蔡政府沒勇氣

2018年11月25日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

九合一選舉24日舉行，白冰冰中午到住家附近的麗園國小投票所投票，今年選舉結合公投一起舉辦，各地的投票所都大排長龍，白冰冰現身投票所看到那麼多人在排隊等投票，忍不住說：「擾民！」還轟廢死與否為何沒放進去公投，「一年有多少分屍案、弒親案，很多民眾都覺得納悶，廢死為何不放，若放了通過會不會執行？政府根本沒有勇氣放，沒有勇氣的政府。」

白冰冰在選前之夜到台中，義務去幫已當選的台中市長候選人盧秀燕造勢活動擔任主持人，她透露與盧秀燕是30幾年好朋友，沒有收費，對金曲歌后詹雅雯日前在高雄市長候選人陳其邁造勢活動登台演出，遭到網友在臉書謾罵言論灌爆，她也說：「不管候選人或助選員都不該被謾罵，4年1次的選舉，都該開心來選舉，我們都那麼民主，就應該要尊重每個人心目中要選的人，高興就好。」

日前駐日代表謝長廷在臉書發文表示，當年陳進興挾持南非武官家眷，自己是「勸降」陳進興的人，對此白冰冰也說，當年都有影片，「影片會說話！」至於是誰的功勞，她語帶肯定說，「是一個團隊把事情做好，不會是侯友宜個人，也不會是某某個人，若警察都不要進去，你一個人敢不敢進去？」至於誰去把孩子抱出來，她也說：「就是一個團隊。」

批公投問題模稜

她說，侯友宜在很多訪談節目都說過，當年他進去過程被搜身，他去上《冰冰Show》節目錄影白冰冰開他玩笑，「會不會搜到不該搜的！」她也說，「誰有沒有進去跟施政無關，對選舉無幫助！」對於謝長廷自稱是勸降陳進興的人，白冰冰則回應：「不評論」，並笑說，「大家年紀大了有可能會忘，原諒他吧！」

今年選舉結合公投，白冰冰看到大批人潮在排隊等投票，她覺得：「4點一定投不完，若投到7點才結束，恐怕開票得開到半夜，反正4年1次大家開心就好。」但她也為了10條公投，問題都很模稜兩可，題目要看得很清楚，否則會被正反句給搞錯，對此還花很多時間做功課，心想根本是混淆大家，讓她忍不住憂心說，「識字的都會混淆，不識字的爺爺奶奶怎麼辦？根本就是擾民！」

(中國時報)