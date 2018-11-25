陳美鳳排1.5小時投票嚷腰痠

2018年11月25日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、 蔡琛儀 報導

歐陽龍（右）昨帶著大女兒歐陽妮妮投票，神情輕鬆。（翻攝自中天新聞）

陳美鳳昨為投票延後南下行程。

九合一選舉綁公投24日登場，因投票程序複雜，各地投票所排隊人龍引民怨。陳美鳳住台北市，昨出發投票前聽到朋友說各地開票所大排長龍，手機裡看到「落落長」照片驚呆，她到投票所看到大排長龍當場傻眼，前後花1個半小時，等她投完票直喊腰痠。

陳美鳳投完票須趕到高雄為今天的公益活動彩排，於是把高鐵票往後延1小時。她中午到投票所，排隊時，一位由菲傭陪同的阿嬤站她身旁，先是親切和她寒暄，之後便問「妳知道這公投怎麼投？沒蓋章可以投到箱子嗎？」她說公投案繁多複雜，加上圈票處設置太少，以致於狀況連連。她多年來未涉入選舉活動，連單純演唱也婉拒，認為藝人應保持中立，但一定會投下神聖1票。

歐陽妮妮緊張第一次

鍾 昨跟劇組請幾小時假去投票，她一早到投票所，因為人多，排錯投票所，自嘲「上天註定要我這麼蠢也沒辦法」。她對台北市長及公投案心裡有定見，趁拍戲空檔也看了懶人包，加上朋友不停宣導，「很久沒投票了，之前不是碰到出國就是離島工作，覺得自己盡了公民義務很踏實。」

22歲的歐陽妮妮是首投族，她和父親歐陽龍到大安區住家附近投票，傅娟和歐陽娜娜、歐陽娣娣因在美國而缺席。歐陽妮妮昨心情緊張，「以前都是看爸媽進去投，這是第1次，覺得好像長大了。」這次投票惹民怨，歐陽龍說，公投票議題多，花得時間較長，但是是很好的教育。

梁心頤（Lara）昨特地起個大早投票，隨後再南下參加和變裝皇后的挺同志活動，高唱新歌〈千面獸〉，提醒大家「幸福沒有絕對」，每個人的幸福都長得不一樣，但都有權利去追尋。她表示投票需要花很多時間做功課，因此有點緊張，有一些文字不是那麼容易看懂，所以提醒自己要慢慢讀，不要慌。她過去曾開玩笑說50歲之後如果沒男友就跟女生在一起，昨也爆料其實自己之前有被女性告白過，但不算認真被追求。

鄭靚歆籲愛無區別

已出櫃的新演員鄭靚歆，昨和女友Grace牽著手走進投票所，「我想讓這些人知道，愛沒有區別，少數不代表是異樣。」她說親奶奶接收到多方誤導及洗腦式訊息，有一天奶奶突然問她：「同性戀真的是安全的嗎？」媽媽跳出來幫她說話，「奶奶頓時才明白跟她接受到的訊息誤差很大，我們真的要多跟長輩聊天及溝通，才能了解他們的想法，否則對立及衝突就會越來越大。」

(中國時報)