齊豫歌趙詠華舞 募600萬元行善

2018年11月25日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

齊豫昨獻唱不少經典歌曲，還一口氣挑戰唱粵語歌及台語歌、英文歌。（粘耿豪攝）

齊豫、趙詠華、吳青峰3人24日在台北國際會中心開唱，舉辦「峰華齊唱」慈善音樂會，3100張門票全數售罄，共募得600萬元善款。齊豫昨在台上爆料有暈眩症的趙詠華，為了演出克服病魔練舞，青峰更是連吊了3天點滴抱病登場。

昨晚趙詠華身著紅色蓬蓬紗裙，邊跳著〈圓舞曲〉華麗出場，原本就有5年國標舞資歷的她，克服暈眩症再苦練2個月的舞蹈。

隨後吳青峰接力演唱〈春光乍洩〉，齊豫再接著獻唱以〈夜來香〉、〈蘇州河邊〉、〈阿蘭娜〉組成的組曲，以復古味歌舞秀開場，齊豫笑說：「今晚演唱會有點時空交錯的感覺，有點回憶跟前瞻的感覺，有老中青歌手在台上自然呈現。」

3人合唱〈夢田〉

3個人昨共唱33首歌曲，除了彼此的經典歌，齊豫還演唱英文歌〈Whoever Finds This, I Love You〉，及許冠傑與張國榮演唱的〈沉默是金〉；趙詠華為現場的年長歌迷們準備了江蕙的〈落雨聲〉；青峰則選唱〈迷幻〉、〈彩虹〉組曲，聲援婚姻平權，3人最後合唱〈夢田〉為演唱會劃下句點。

不同於一般慈善活動會先扣除成本，此次收入將全數捐助長輩照護機構，成本等費用由齊豫及友人籌募或自掏腰包補足。

(中國時報)