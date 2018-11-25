PTT版主狂開高雄賭盤 被逮

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉完成投開票作業，最高檢察署統計各地選舉查察，相較2014年的九合一選舉，選舉查察總件數增加了490件，涉案人數增加180人，賄選案件數則增加549件，人數也增加1189人，不過，在選舉賭盤則減少了7件，僅45件。檢方分析，由於今年選情膠著，組頭擔心賠很大，所以賭盤比起上屆少了些。

賄選案較2014增549件

2014年賄選案件為3392件、8073人，本屆則是3941件、9262人，暴力案件上屆只有182件、295人，本屆增加到402件、578人，其他案件則減少，上屆1097件、3075人，本屆僅818件、1786人。

儘管許多賭盤早在上周封盤，北市刑大仍未放棄查緝。36歲PTT網站鄭姓版主，上月開放版內賭盤，讓網友以P幣下注高雄市長選舉結果，20多天收注76萬多P幣（約新台幣4560萬元），但因P幣可透過交易網站，以60：1兌換新台幣，北市警方前天到鄭汐止區住家逮人，至於參與投注的500多名網友，後續也將約談說明。

北市刑大調查，上月PTT論壇「高雄版」，有人舉辦高雄市長選舉賭盤，但因涉及賭博罪，該版立刻宣布取消，鄭姓版主發現後，就在站內貼文，表示「我決定接手開樂透盤，歡迎大家前往XX版下注，絕對公平…」鄭的賭盤持續展開至本月13日。

500多名網友將被約談

警方調查，鄭的賭盤每注最低100P幣，封盤後待結果出爐後，押中的網友可依總投注額比例收取獎金，鄭則可抽取每筆0.05％的水錢，總計這段期間，共收取500多注，總P幣額為76萬多，鄭每注可抽取0.05％的水錢。

警方指出，P幣在各大拍賣、虛寶網站內，可以60：1換取1元台幣，經調閱IP追查，23日晚間前往鄭汐止區住家，查扣電腦、手機。

無業的鄭男坦承開賭盤，但強調只是好玩有趣，不知這樣會觸法，遭移送交保後，他也在PTT上道歉，表示「本板所開啟的選舉賭盤，因涉嫌賭博罪而被警方查緝…本賭盤無法開獎或是取消，以後也不會再開啟任何賭盤。」宣布賭局正式取消。

(中國時報)