開完票好天氣 今天出遊去

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳祐誠 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉燒出返鄉投票熱潮，加上天氣放晴，昨日上午國道出現一波南下車潮，國1、國5壅塞，至下午才舒緩，高公局估計今日的交通量與平常周末相差不遠。氣象局說，今天各地白天舒適、早晚較涼，日夜溫差大，民眾亦可把握周日假期外出散散心，抒解因選舉積壓已久的情緒。

許多民眾趕在昨日上午才返鄉，上午10點過後，北部局部路段塞車，國1南下楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3南下土城至樹林、國5南下南港系統至坪林等路段壅塞，時速一度剩下20多公里，但多數路段仍算順暢。

高公局表示，西部國道昨日上午出現一波南下車潮，下午2點後陸續紓解；國道5號方面，車潮也在下午5點過後舒緩，整體狀況與平時的周末差不多。

高公局預估，昨日交通量為105百萬車公里，觀察至下午仍在範圍之內，但國道發生多起車禍導致回堵，包括上午國3北上380.6K中寮隧道發生6小客車追撞事故，回堵約3公里；國1北向87.8K發生6小客車追撞事故，回堵約8公里，國1北向219.5K發生5小客車追撞事故，回堵約4公里，3起連環車禍影響整體車流甚鉅。

由於返鄉需求太大，高鐵幾乎每班都客滿，自由座車廂仍擠滿人，高鐵昨日清晨臨時加開全車自由座列車疏運。

國道客運同樣從一早就出現排隊人潮，不過相較前天長途需求量大，昨日以短途、中途旅次居多，台北－台中班次約每6至8分鐘開出一班車。統聯客運指出，旅客數量約比平常周末多出1至2成，但需求比周五少。

氣象局預報員劉沛滕說，周一（26日）至周四受到東北風影響，南方也有一些天兔颱風外圍環流產生的水氣往北移，北部、東半部、中南部山區會有局部短暫雨，中南部平地雲量稍多。而東北風帶來的涼爽空氣也會使北台灣的氣溫下降，但並不會降太多，其他地區的影響則不大，僅早晚稍涼。

(中國時報)