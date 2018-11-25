旅展強碰選舉 機票折扣搶客

2018年11月25日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

ITF台北國際旅展強碰九合一選舉周，各航空業者卯足全力攬客，不論短程、長程航線，甚至國內線都能找到優惠。除國籍業者，外籍航空也來參展，其中星悅航空、紐西蘭航空及柬埔寨航空等，都是首度參加。

長榮航空與通訊軟體「LINE」合作推出折扣碼優惠，民眾持手機至長榮攤位，藉由LINE獲得優惠折扣碼，再到官網購票，可享有港澳線折抵200元、其他航線折抵500元的優惠。另推出全球航點超值票價，優惠最低56折，包括台北－香港3082元起。

中華航空線上旅展「說好的旅行呢？」12月3日晚間6時前透過華航網站或旅行社，購買台灣出發的華航或華信國際線航班機票，有機會再獲得全球不限航點雙人來回機票。

華信航空則挑戰國內玩最低價，澎湖來回機票加福朋喜來登酒店住宿，2天1夜只要1999元起；台灣虎航祭出全航線單程未稅700元起的限時優惠，至旅展現場找工作人員成交者，機票價格有機會再享9折優惠。

酷航與易飛網、易遊網、智遊網聯手推出限時4天線上旅展，於平台購買酷航機票單程含稅1988元起，歐洲雅典、柏林單程含稅7988元起。現場攤位則是天天送禮，包含高達千元的優惠券與免費歐洲來回機票。

南方航空首賣全新的「南航假期」冬春季產品，專為台灣旅客量身打造，如「南寧x桂林8日豪華之旅」，一覽德天瀑布、陽朔灕江等廣西美景；另外還有貴州、南疆等多樣行程，旅展期間更有2人同行第二位直減4000元的優惠。

(中國時報)