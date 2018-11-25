失能2級偏鄉接送 下月上路

偏鄉地區醫療資源少，交通接送業者也不一定願意深入偏鄉，令長照服務難以到位。為擴大長照資源使用者，衛福部修正長照給付支付基準，將偏遠地區交通接送條件放寬，失能2級者也可申請接送服務，新給付支付基準將在下月上路。（本報資料照片）

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中國時報
林周義／台北報導

偏鄉地區醫療資源少，交通接送業者也不一定願意深入偏鄉，令長照服務難以到位。為擴大長照資源使用者，衛福部修正長照給付支付基準，將偏遠地區交通接送條件放寬，失能2級者也可申請接送服務，新給付支付基準將在下月上路。

失能等級分8個級別，評估的範圍包括日常活動（如穿衣服、上廁所）、工具性的日常活動（如烹調、跑銀行）、心智狀態及家庭支持狀況。被評估為1級者，不算失能，僅算衰弱；失能2級者，不一定會坐輪椅，但可能心智上有障礙，屬輕度失能；失能8級最為嚴重，可能達到臥床的狀態。

「復康巴士一般都是從一個定點，把失能者接送到醫院，再送回去。」花蓮縣家庭照顧者關懷協會，長照部主任顧康橋表示，部落的路很小，復康巴士進不去，無法到府接送。因道路崎嶇，司機得提早1、2小時出發上班，辛苦且少有人願意做。

接送人力不足，難以應付目前需要的服務對象。顧康橋透露，有走路不穩、插鼻胃管的老人，遭計程車拒絕接送，當地黑戶司機也因此增多。她期盼衛福部放寬門檻的同時，將人力、資源補足。

衛福部長照司專門委員周道君表示，欲申請長照者，可至照管中心評估失能等級，經專人評估後了解可使用的服務。預計2020年底前達到至少469處A級單位、829處B級單位、2529處C級單位的目標，讓長照更完善。

(中國時報)

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