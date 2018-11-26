2020藍綠布局 中生代支持度高！韓國瑜30.5％、賴清德19.5％

韓國瑜（左）、賴清德（右）。（圖為合成圖，均取自本報系資料照）

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中國時報
／台北報導
1 泛藍政治人物中，您最支持哪一位？
2 泛綠政治人物中，您最支持哪一位？
三山「鐵綠區」翻轉！　韓國瑜票數直逼花媽

九合一大選結果藍綠版圖全面洗牌，牽動藍綠2020年總統大選布局。根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，在綠營政治人物中，蔡英文總統支持度達到空前最低，與行政院長賴清德及桃園市長鄭文燦相差超過10％，中生代儼然提前卡位；藍營部分，國民黨主席吳敦義支持度掉到個位數1%，「韓流」依舊發威，韓國瑜儼然成了藍營新共主。

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泛綠支持度 小英掉到4.2%

民進黨九合一大選大敗後，黨內出現中生代接棒的聲音，包含賴清德、鄭文燦及台南市長當選人黃偉哲都被點名。根據民調顯示，民眾對泛綠政治人物中，賴清德以19.5％獲得最高支持度，緊追在後是18％的鄭文燦，最令人難堪的是，蔡英文僅拿到4.2%，甚至比5.7％的黃偉哲還低。不過，仍有高達28.5％的民眾對民進黨當前政治人物都不支持。

從年齡層交叉分析來看，賴清德較受年輕族群支持，在20歲至39歲間，賴拿下49.9%的支持度，而鄭文燦獲得38.5%，至於蔡英文則只有11%；在40歲至49歲間，賴與鄭相當接近，賴20.1%、鄭18.1%，蔡3.8%。50歲以上，賴鄭不相上下，賴46.4%、鄭46.8％、蔡10.9%。

反觀國民黨，在九合一地方選舉大勝，沉浸在勝選氣氛中，韓國瑜依舊是人氣王。從民調顯示，泛藍政治人物中，韓國瑜以30.5%拿下最高的支持度，其次是新北市長朱立倫13.9%，前總統馬英九也獲得10.5%，最慘的是吳敦義的支持度僅1%。

泛藍支持度 吳敦義僅有1%

從年齡層來看，韓國瑜完勝各年齡層，特別是在年輕族群20歲至29歲間，韓國瑜獲40.6%的支持度，第二名的朱立倫才獲得10.7％，兩人相差甚遠。最慘的是，吳敦義在年輕族群中的支持度是零，在中年族群40歲至49歲間也是零，吳敦義恐怕得再加把勁。

至於持續在政壇上走動的馬英九，在年輕族群20歲至29歲間，雖與韓國瑜的支持度無法比拚，但獲9.9%的支持度，相當接近朱立倫；在30歲至39歲部分，馬15.7%、朱12.9%；在40歲至49歲部分，朱12.3%、馬11.3%，至於50歲至59歲，朱16.9%、馬13.3％，兩人差距都不遠。

不過，在年長族群部分，朱立倫明顯較馬英九所受到的支持度高，60歲至69歲，朱18.1%領先馬4.8%；70歲以上，朱13.4％同樣領先馬4.4％。

這次民調是在11月25日進行，有效樣本數1019人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點，由艾普羅民調公司執行。

(中國時報)

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