記者會一句「抱歉」帶過！選務挨轟 陳英鈐下台

2018年11月26日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選綁公投，造成選務大錯亂，民眾直指中選會是第一禍首，前行政院長張善政還氣得痛批中選會主委陳英鈐是「智障中選會」。而陳英鈐昨天凌晨主持記者會只是一句淡淡的抱歉帶過，更引發各界撻伐，直到昨天下午終於發表聲明致歉，並向行政院長賴清德請辭獲准。

主委第一時間神隱

前天投票日，由於公投案爆量，投開票所動線設計不良，無法消化排隊人潮，造成民眾花費1、2個小時才能完成投票，甚至有人因排隊過久，打消投票意願，各地民眾罵聲不絕；下午4點後「開票、投票同步進行」，更引發重大爭議。

媒體在第一時間詢問中選會如何及時處置，但都未獲得回應。陳英鈐與副主委陳朝建甚至「神隱」在中央選情中心貴賓室，對媒體提出的問題皆「已讀不回」。

九合一大選及公投開票作業終於在25日凌晨2時42分正式結束。對於造成民眾投票時大排長龍，陳英鈐出面致歉，但對選務工作細節瑕疵卻避而不談，對於「一邊投票、一邊開票」爭議，他強調，「以前都是這樣做」，他們是依法辦理。

張善政痛罵「智障」

但是外界炮轟不斷，陳英鈐終於在昨午發出請辭聲明表示，已做了種種準備措施，但仍然難以有效疏解10個公投案在部分投票所造成的排隊人潮，對民眾造成的不便，他深深致歉，並向參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，院長已經准辭。

前行政院長張善政則批評，地方選委會早就告知中選會這種開法一定會到很晚，但中選會還是一意孤行，才會開票到這麼晚，不是只有開票問題，連投票的時候就卡住了，氣得大罵「智障中選會」、「智障主委」。

張善政還說，如果還有人還在投票，開票結果不應該及時給外面知道，這種事膝蓋想都知道，但面對媒體質疑中選會，中選會卻都在迴避這問題，「如果他現在還是行政院長，一定叫中選會主委提頭來見！」

(中國時報)