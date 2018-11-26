記者會一句「抱歉」帶過！選務挨轟 陳英鈐下台

中選會主委陳英鈐（右）25日凌晨在台北市長結果出爐後舉行記者會，僅針對民眾等待過久致歉，但對於選務瑕疵卻避而不談，引發外界不滿。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

九合一大選綁公投，造成選務大錯亂，民眾直指中選會是第一禍首，前行政院長張善政還氣得痛批中選會主委陳英鈐是「智障中選會」。而陳英鈐昨天凌晨主持記者會只是一句淡淡的抱歉帶過，更引發各界撻伐，直到昨天下午終於發表聲明致歉，並向行政院長賴清德請辭獲准。

主委第一時間神隱

前天投票日，由於公投案爆量，投開票所動線設計不良，無法消化排隊人潮，造成民眾花費1、2個小時才能完成投票，甚至有人因排隊過久，打消投票意願，各地民眾罵聲不絕；下午4點後「開票、投票同步進行」，更引發重大爭議。

媒體在第一時間詢問中選會如何及時處置，但都未獲得回應。陳英鈐與副主委陳朝建甚至「神隱」在中央選情中心貴賓室，對媒體提出的問題皆「已讀不回」。

九合一大選及公投開票作業終於在25日凌晨2時42分正式結束。對於造成民眾投票時大排長龍，陳英鈐出面致歉，但對選務工作細節瑕疵卻避而不談，對於「一邊投票、一邊開票」爭議，他強調，「以前都是這樣做」，他們是依法辦理。

張善政痛罵「智障」

但是外界炮轟不斷，陳英鈐終於在昨午發出請辭聲明表示，已做了種種準備措施，但仍然難以有效疏解10個公投案在部分投票所造成的排隊人潮，對民眾造成的不便，他深深致歉，並向參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，院長已經准辭。

前行政院長張善政則批評，地方選委會早就告知中選會這種開法一定會到很晚，但中選會還是一意孤行，才會開票到這麼晚，不是只有開票問題，連投票的時候就卡住了，氣得大罵「智障中選會」、「智障主委」。

張善政還說，如果還有人還在投票，開票結果不應該及時給外面知道，這種事膝蓋想都知道，但面對媒體質疑中選會，中選會卻都在迴避這問題，「如果他現在還是行政院長，一定叫中選會主委提頭來見！」

(中國時報)

2020藍綠布局 中生代支持度高！… 史上最混亂 不見真心檢討 監院不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。