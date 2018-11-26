史上最混亂 不見真心檢討 監院不可輕縱！新聞透視－陳英鈐即使下台 責任也跑不掉

2018年11月26日 04:11 中國時報 周慧如 、 楊孟立

史上最亂！邊開票邊投票 選民批亂七八糟

「1124九合一大選綁公投」締造我地方自治史上，最漫長、混亂的開票過程，中選會「前」主委陳英鈐對選務竟像生手般完全狀況外，昨雖請辭獲准，但對選前公投案重行公告，造成近千萬元的額外公帑支出，以及投票當日選務混亂所應負的行政責任，監察院不應輕縱，即使辭卸主委職務，亦應追究到底。

模擬演練如兒戲 主事者麻木

中選會在大選前，處理公投成案的過程中，以技術性干擾「以核養綠」案的收件，已遭行政法院打臉，後又因違法重行公告公投公報，再被行政法院斥責自行擴權，簡直比法律還大。一個原本應獨立、中立，承辦選務的機關，被行政法院認定違法，外界已多所關注，認為中選會是這次選舉順利與否的最大變數，陳英鈐猶不知謹慎行事，在投票當日竟出了這麼多意外，惹出沖天民怨，主事者如果不是麻木不仁，還能說什麼?

排到不想投票 選舉最大奧步

中選會說，為了投票當日，先前已進行模擬演練，平均1人只要花上2分鐘的時間，應可完成投票。但在實務上，大多數人動輒排上1～2小時，預想情境與實際相差如此之大，只能說中選會把模擬演練視為兒戲，沒有想到一般人對公投主文的理解困難，也沒想到58萬公投首投族既不參與九合一投票，在動線上應可另行安排，這些林林總總的問題，已有許多地方選務單位在事前曾對中選會示警，但中選會也未及時因應，猶如放任火車對撞。莫怪有人嘲諷，今年選舉最大奧步，就是令人排隊排到不想完成投票。

發布了請辭信 一再為己辯護

陳英鈐在各方責難下，昨午終於發布了辭職信，但是信中多為自己辯護，強調邊投票邊開票過去亦如此，看不出真心檢討，陳英鈐固然已離開中選會，但對於他引起的行政疏失，不能就此放過，立法院與監察院都應秉其職責，追查到底。

(中國時報)