堅持重計票 丁守中一早要繳428萬保證金

2018年11月26日 04:11 中國時報 陳志賢 、 周毓翔 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中，不滿中選會因選務疏失，造成選舉開票作業拖到25日凌晨才完成，疑發生棄保效應，讓他僅輸3254票落敗，25日凌晨為保全證據，依《選罷法》向台北地院聲請查封票匭重新計票，並強調將提起選舉無效訴訟。

北院裁定丁須1天內繳交428萬2929元保證金後，即行驗票。丁守中委任律師葉慶元表示，今早就會把428萬保證金繳進去，他認為中選會與北市選委會辦理選舉過程影響選舉公正，進而影響選舉結果。

台北市長柯文哲對此則冷回應，強調選舉過程沒聽到違法或不正常的地方，但訴訟是人民的權利，他也只能尊重，就按司法程序走就好。

葉慶元表示，《選罷法》本來就有規定，選舉10天前都不得發布任何民調，投票日當天也不得有助選行為，但這次「邊開票邊投票」本身就是一個大型民調結果，中選會應該要禁止媒體播送開票狀況，或是要求各候選人不得針對投開票結果做出影響選民的指示，但是中選會都沒有作為。

葉慶元也指出，如果重新計票過程當中，選舉結果發生逆轉，當然就不必然走到選舉無效訴訟，但如果重新計票過程發現大規模舞弊狀況，導致選舉結果被改變，都會跟是不是繼續提選舉無效訴訟發生連動。主要是看前階段（重新計票）的結果，在看後階段選舉無效要怎麼提，但他們目前主張選委會的違法行為足以改變選舉結果。

法界人士認為，丁提選舉無效訴訟，必須要能證明「邊開票邊投票」影響選民的投票意向，出現棄保效應，以致於影響選舉結果，舉證難度很高。

各界關心訴訟是否會影響柯的當選公告？法界人士說，因丁決定提選舉無效訴訟，依《選罷法》規定選舉無效之訴訟是在當選公告後提起，因此無法聲請假處分禁止中選會公告，所以不影響柯的當選公告。

(中國時報)