全台最慢投開票所 02：42中壢碧仙寺

2018年11月26日 04:11 中國時報 賴佑維 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

公投票太多，導致全台開票速度緩慢，其中全台最慢的投開票所是中壢區編號660的碧仙寺投票所，25日凌晨2時42分開票完成。資深選務人員抱怨，新選務人員沒有經驗，投開票都慢。桃園市長鄭文燦更直言公投投票很混亂，中央應該記取教訓，否則公投成為常態，每次選舉都這樣還得了！

此次大選綁公投，加上公投案太多，不少選務人員清晨5時出門，警方也嚴陣以待，大多數單位幾乎早上5時就集合勤教。選務工作一路操到投開票完成還沒結束，選務人員、警方還要將選票從投開票所送到公所，再送往桃園市選委會，時間已經是25日凌晨4、5時。中壢警分局甚至1名員警在護送選票過中身體不適，一度懷疑中風，所幸目前暫無大礙，但也住院治療中。

選務人員批評，曾參加選務工作的教職、公務人員早就認為今年選舉會拖很久，因此不願意參加選務工作，導致本屆選舉選務人員大多數是沒經驗的菜鳥。她說，全台最慢的碧仙寺投開票所，沒人有過選務工作經驗，雖然選務人員積極準備，但選票超過2000張，經驗也不足，才會讓時間拖這麼晚。

鄭文燦直言，1124的公投投票真的大塞車，選務非常混亂，就算臨時增加很多圈選處，仍然無法消化人潮，中選會一定要好好檢討這次公投的作業。很多民眾放棄投票權，甚至認為選務規畫不完善，影響人民行使投票的權益，但選務一條鞭，地方選委會配置接受中央統一規畫，中央一定要記取公投投票教訓，否則若公投成為常態，每次選舉都這樣還得了！

(中國時報)