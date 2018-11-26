柯自評「沒被滅頂 已經很厲害」

台北市長柯文哲（中）連任成功，25日凌晨到晚會現場感謝民眾支持，激動振臂表示「阿北回來了」。（王英豪攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲以3254票險勝國民黨挑戰者丁守中，柯文哲昨下午受訪時坦言，這次選戰表現不如預期，「韓流」的確影響北市選情，「我沒被滅頂已經很厲害了！」

柯文哲原定24日晚間先開國際記者會，再到「開票之夜」四四南村發表演講，但由於柯、丁票數始終拉鋸，直到昨天凌晨確定當選後，才現身於3萬多柯粉面前。柯文哲強調，他所主打的超越藍綠，不是為了消滅藍綠，而是讓台灣成為和諧共融的社會；未來4年，他會信守承諾，繼續推動改變台灣政治文化的社會運動，讓人民過更好生活。最後，他也激動地吶喊，「阿北回來了！明天，還是一如往常，繼續工作！」

柯文哲在開票之夜的演講獲得全場柯粉歡呼，不過，他在隨後的國際記者會也坦言，這次驚險獲勝，表現不如預期「檢討報告大概要寫好幾個月」，尤其自己這次選舉方式「很奇怪」，幾乎沒花錢、團隊也都沒打過選戰，不像其他陣營有組織、動員、廣告，選舉還是有技術，這次試驗打一場「沒有選舉的選舉」，顯然效果不是很成功。

除此之外，柯文哲昨中午受訪時也進一步分析，「連林佳龍都是（輸）……我已經是沒有被韓流滅頂，已經很厲害了！」他直言，韓流外溢效應還是有影響台北市選情，他沒有在藍綠夾攻下被殲滅，已經很了不起，也是歷史上第一次真的突破藍綠。

(中國時報)

全台最慢投開票所 02：42中壢碧… 小贏3254票 外溢效應趨近零！柯P…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。