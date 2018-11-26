柯自評「沒被滅頂 已經很厲害」

2018年11月26日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲以3254票險勝國民黨挑戰者丁守中，柯文哲昨下午受訪時坦言，這次選戰表現不如預期，「韓流」的確影響北市選情，「我沒被滅頂已經很厲害了！」

柯文哲原定24日晚間先開國際記者會，再到「開票之夜」四四南村發表演講，但由於柯、丁票數始終拉鋸，直到昨天凌晨確定當選後，才現身於3萬多柯粉面前。柯文哲強調，他所主打的超越藍綠，不是為了消滅藍綠，而是讓台灣成為和諧共融的社會；未來4年，他會信守承諾，繼續推動改變台灣政治文化的社會運動，讓人民過更好生活。最後，他也激動地吶喊，「阿北回來了！明天，還是一如往常，繼續工作！」

柯文哲在開票之夜的演講獲得全場柯粉歡呼，不過，他在隨後的國際記者會也坦言，這次驚險獲勝，表現不如預期「檢討報告大概要寫好幾個月」，尤其自己這次選舉方式「很奇怪」，幾乎沒花錢、團隊也都沒打過選戰，不像其他陣營有組織、動員、廣告，選舉還是有技術，這次試驗打一場「沒有選舉的選舉」，顯然效果不是很成功。

除此之外，柯文哲昨中午受訪時也進一步分析，「連林佳龍都是（輸）……我已經是沒有被韓流滅頂，已經很厲害了！」他直言，韓流外溢效應還是有影響台北市選情，他沒有在藍綠夾攻下被殲滅，已經很了不起，也是歷史上第一次真的突破藍綠。

(中國時報)