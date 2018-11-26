小贏3254票 外溢效應趨近零！柯P神話消失 未來4年辛苦走

2018年11月26日 04:11 中國時報 吳堂靖 、張立勳、陳燕珩／台北報導 張潼、、張立勳、陳燕珩／台北報導

險勝丁守中 柯P：沒被韓流滅頂已很厲害！

台北市長柯文哲驚險連任成功，但挑戰才正要開始。這次選舉韓流聲勢高漲，柯文哲網路聲量反降低，最後僅小勝3254多票，尤其相較2014年柯P外溢效應，這次全台52位簽署「柯P認同卡」的候選人，最後僅5人當選，「成功率」僅9.62％，在在顯示「柯P神話」已經消失。

台大政治系副教授彭錦鵬直言，柯文哲此次選情自身難保，主因在韓流影響下，柯的網路聲量變弱，影響力被弱化、外溢效應趨近零。實踐大學博雅學部副教授賴岳謙也認為，柯文哲不再是傳統媒體寵兒，網路聲量下降，外溢效應已經不再，甚至可說完全沒有外溢效應了。

攤開這次選舉結果，今年8月簽署柯P認同卡的52人，最後5人當選，甚至友柯候選人得票率或比過去沒有柯P站台時更低，或直接落馬，例如打著「柯文哲的妹妹」名號的彰化縣長候選人黃文玲得票率就不如上次，台北市民國黨現任議員徐世勳竟連任失利。

另外，台北市此次6個行政區各有1位議員候選人共同組成「台北監督連線」，就是打著柯家軍旗幟參選，最後雖有5人當選，但黃珊珊、陳政忠本就是基層實力雄厚的老將，徐立信衝到中正萬華第1高票也是深耕地方已久，親民黨林國成和上屆一樣吊車尾，參選多屆的洪士奇則只增加189票，仍未能當選；其他友柯候選人王致雅、張凱鈞、林婕麗，全落選。

國民黨議員汪志冰認為，柯在第一任內把北市府當實驗室、市民當白老鼠，市民對柯P的容許應已足夠了，「智商157的柯文哲該學的，也都學會了吧？」加上也沒有前朝可以牽拖，接下來市民要看見「立即成果」。

議員陳建銘也說，柯文哲面臨藍綠夾殺，2020年愈來愈近，肯定更加被兩黨當作最大假想敵，在施政上，恐面臨更大考驗，尤其政黨杯葛會形成很大的阻力，讓後續市政推動上增加難度。

(中國時報)