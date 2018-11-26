韓全心拚經濟 高雄放眼國際

高雄市政府和台灣港務公司合資成立的「高雄港區土地開發公司」，未來10年將在占地590公頃的亞洲新灣區內陸續合作開發135公頃土地，這是亞洲最大的港灣再造工程。圖為從旗津燈塔遠眺高雄港和85大樓周遭亞洲新灣區一景。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／高雄報導
民進黨高雄市長候選人陳其邁（中）24日晚間發表敗選感言，並呼籲支持者一起支持韓國瑜建設高雄。（本報資料照片）

韓國瑜勝選不見絲毫喜悅，直言千斤萬斤重擔一肩扛，而最大挑戰是如何兌現政見，他強調因有九二共識，未來會成立「兩岸工作小組」，希望跟所有人和平來往，高雄發大財；愛情產業鏈摩天輪也一定會做，更要揪王世堅來「跳愛河」代言，翻轉高雄全台首富。對於陳其邁公開向支持者喊話支持韓市長，讓韓發自內心稱「感謝可敬對手陳其邁」！雙方其爭也君子，樹立台灣民主政治典範。

邁喊話挺瑜 展現風度

這場仗，陳其邁雖敗猶榮，展現超高民主風度，他公開向支持者喊話，希望未來4年支持韓國瑜市長，繼續替高雄加油，相信他這段時間已感受高雄熱情，與這座充滿愛與包容城市，也希望未來韓市長，能他鄉變故鄉。

韓國瑜勝出原因，一般認為是拚經濟訴求切中選民期待，畢竟經濟悶太久，市區「售租(素珠)」滿街，他喊出「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，樂當CEO經濟市長，外界將用放大鏡檢視，他憑什麼能辦到？

拋開老又窮 不能再等

選前，他保證當選必做3件事，建構高市經濟總目標，拋開又老又窮，翻身為又年輕又有錢；以身作則清廉打貪，市府團隊也要宣誓清廉；化身超級業務員，將高雄行銷全世界。而這些非立竿見影，但日子久了，市民「餓了」，也會急著看「包子打開有沒有餡？」

韓提到，高雄「政治0分，經濟100分」旨在全心拚經濟，他以九二共識基礎下，建構兩岸工作小組，「我們心中沒有任何圍牆，全部都是道路，條條道路通羅馬，條條大路通發財，條條道路通賺錢」，強調放眼國際，不放棄任何市場，未來高雄市往整個海外輻射出去。

愛情產業鏈 一定會做

韓市長尚未正式上任，但觀光業已對他「人進得來」這帖藥抱有期待。南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男指出，韓是高雄的CEO，又承認九二共識，應趁勢發展成為「兩岸文化經貿示範區」，才能吸引各方企業投資高雄，實現全台首富。

最被外界揶揄的愛情摩天輪，韓國瑜重申，「愛情產業鏈一定會做，這是高雄得天獨厚，不做豈不是浪費發展機會？」摩天輪經環評、BOT順利推成，何樂不為，相信能創造更多就業機會。

他自認最怕「漏氣」，但如何撕掉「政見空洞」標籤，化為具體政策，如「不可能的任務」太平島挖石油、10年人口成長至500萬，旗津成立免稅區等，考驗他的智慧及團隊執行力，否則不僅辜負韓粉期待，更愧對277萬市民。

(中國時報)

小贏3254票 外溢效應趨近零！柯P… 國民黨大老應優雅轉身 勿想復辟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。