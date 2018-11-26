韓全心拚經濟 高雄放眼國際

2018年11月26日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁（中）24日晚間發表敗選感言，並呼籲支持者一起支持韓國瑜建設高雄。（本報資料照片）

韓國瑜勝選不見絲毫喜悅，直言千斤萬斤重擔一肩扛，而最大挑戰是如何兌現政見，他強調因有九二共識，未來會成立「兩岸工作小組」，希望跟所有人和平來往，高雄發大財；愛情產業鏈摩天輪也一定會做，更要揪王世堅來「跳愛河」代言，翻轉高雄全台首富。對於陳其邁公開向支持者喊話支持韓市長，讓韓發自內心稱「感謝可敬對手陳其邁」！雙方其爭也君子，樹立台灣民主政治典範。

邁喊話挺瑜 展現風度

這場仗，陳其邁雖敗猶榮，展現超高民主風度，他公開向支持者喊話，希望未來4年支持韓國瑜市長，繼續替高雄加油，相信他這段時間已感受高雄熱情，與這座充滿愛與包容城市，也希望未來韓市長，能他鄉變故鄉。

韓國瑜勝出原因，一般認為是拚經濟訴求切中選民期待，畢竟經濟悶太久，市區「售租(素珠)」滿街，他喊出「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，樂當CEO經濟市長，外界將用放大鏡檢視，他憑什麼能辦到？

拋開老又窮 不能再等

選前，他保證當選必做3件事，建構高市經濟總目標，拋開又老又窮，翻身為又年輕又有錢；以身作則清廉打貪，市府團隊也要宣誓清廉；化身超級業務員，將高雄行銷全世界。而這些非立竿見影，但日子久了，市民「餓了」，也會急著看「包子打開有沒有餡？」

韓提到，高雄「政治0分，經濟100分」旨在全心拚經濟，他以九二共識基礎下，建構兩岸工作小組，「我們心中沒有任何圍牆，全部都是道路，條條道路通羅馬，條條大路通發財，條條道路通賺錢」，強調放眼國際，不放棄任何市場，未來高雄市往整個海外輻射出去。

愛情產業鏈 一定會做

韓市長尚未正式上任，但觀光業已對他「人進得來」這帖藥抱有期待。南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男指出，韓是高雄的CEO，又承認九二共識，應趁勢發展成為「兩岸文化經貿示範區」，才能吸引各方企業投資高雄，實現全台首富。

最被外界揶揄的愛情摩天輪，韓國瑜重申，「愛情產業鏈一定會做，這是高雄得天獨厚，不做豈不是浪費發展機會？」摩天輪經環評、BOT順利推成，何樂不為，相信能創造更多就業機會。

他自認最怕「漏氣」，但如何撕掉「政見空洞」標籤，化為具體政策，如「不可能的任務」太平島挖石油、10年人口成長至500萬，旗津成立免稅區等，考驗他的智慧及團隊執行力，否則不僅辜負韓粉期待，更愧對277萬市民。

(中國時報)