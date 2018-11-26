國民黨大老應優雅轉身 勿想復辟！新聞透視－民心思變 韓流能載黨亦能覆黨

圖為國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜發表當選感言。（資料照,陳怡誠攝）

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中國時報
贏的關鍵！　823水災「捲褲管撩水」　韓國瑜打動民心

「韓流」席捲全台，帶動國民黨在九合一選戰裡大獲全勝，但國民黨如果錯誤解讀選民的意思，恐怕2020也不會重返執政。投給國民黨的票，選民是要教訓民進黨，要民進黨反省，國民黨必須探究民心，若是還在玩大老遊戲，很快就會被掃進歷史塵埃。

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韓國瑜崛起，起因於民進黨硬拔他在北農總經理的位子，而他又是一個曾被國民黨長期忽略的人，在幾段爆紅的質詢影片中，他呈現的形象是口才便給、理直氣壯，不吝惜與員工分享企業利潤，是體恤員工的高階主管。

他本來好端端地在賣菜，突然政府說你是菜蟲，你解釋了也沒用，硬是被拔掉了。這段處境，很能得到民眾同情，很多人把自己中年失業的境遇投射在韓的故事上，就像軍公教一樣，本來好端端為國奉獻，退休後，突然被嫌棄是米蟲，解釋也沒用，錢就是被砍掉了；就跟農民一樣，好端端地種菜，結果被說哄抬菜價，解釋也沒用；就跟勞工一樣，你不滿政府，跑去抗議，結果被說是妨礙生產，解釋也沒用；韓的處境，讓受苦的人有了同感。

因此，韓流是人民推舉出了一個代表他們痛苦的人，表達對政府的抗議與不滿，這顯示傾聽民意的重要性，民進黨因為失民心而丟掉政權，所以韓國瑜必須要落實他每個月一次基層住宿的政見，「永遠不離開基層」的初衷。

因此，這次選舉雖說是藍軍強勢回歸的勝利，然而國民黨若以為如此就可以選贏總統，這是大錯特錯。韓國瑜的聲望高，與國民黨內其他人其實並無關聯，民眾一想到那些國民黨大老復辟，可能就會覺得倒盡胃口。

如果國民黨在這次勝選後，不思改革，讓民眾覺得過去「那個國民黨」又回來了，估計台灣選民大概也會毫無憐憫地，再次讓國民黨落敗。這次選民票投給國民黨後，達到「教訓民進黨」目的，接著就會冷靜思考，2020年國民黨必須要創造新希望給台灣人，才值得被支持。

奉勸黨內大老別再戀棧權位，何妨手牽手集體退位，做好稱職的輔選家長，你們的輝煌日子已經過去，接下來應該是新世代的日子，國民黨應該讓中生代接班、新生代出頭，才有機會重返執政。

(中國時報)

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