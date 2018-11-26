邁無緣展抱負 盼瑜代興故鄉

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中國時報
／高雄報導

戲棚下站了12年的陳其邁，最後因中央執政不力引發全國性民怨大海嘯，終究與高雄市長擦身而過，無緣伸展對故鄉的抱負。

選戰末期，造勢活動場子，只要蔡英文總統上台，台下民眾就紛紛離席，尚未到投票日，各地民眾已迫不及待用腳投票。

輔選團隊知道民意已在向民進黨示警，但礙於主席、總統面子，苦水只能往肚裡吞，候選人也只能默默接受。

雖然，蔡英文應輔選團隊要求減少輔選行程，但負能量已累積至極限，敗選已無可挽回。

這場民怨大海嘯在投開票日大爆發，來得又急又猛又堅定，化為投開票所外長長的人龍，就算是投票截止時間前一刻都要趕去，排隊等上數小時也不喊累，一定要向蔡政府說「No」。

陳其邁從政30多年，打過選戰也輔選過總統大選，看在眼裡，已知12年磨一劍，仍是南柯一夢。陳其邁回憶12年前，代理高雄市長，一顆年輕耀眼的政治明星黯然離去，到英國散心，漫步河邊曾閃過就此結束的念頭。他整理心情重新再出發，開始磨劍。

那晚，雙方陣營選票尚未拉開極大差距，但答案已瞭然於胸，不忍支持者煎熬，更不願看見一生懸命的城市，因選舉而有裂痕，選擇提前上台發表敗選感言。

「韓國瑜市長」從他口中說出時，高雄市長選戰就此劃上句點。陳其邁面帶微笑從容地呼籲支持者，與韓市長一起為高雄打拚，那一刻，他已經與韓國瑜攜手寫下君子之爭的篇章。

黨內同志與支持者都不捨，不過，家人反如釋重負，牽手撿回丈夫，披上白袍看診，孩子又再擁有了父親，家又重新圓滿了。

友人說，昨天同志遊行，吳虹也低調現身表達支持，這是陳其邁最想看見的故鄉。

(中國時報)

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