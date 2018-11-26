難敵政治海嘯 陳非戰之罪

友善列印
中國時報
／高雄報導

第2次重大挫敗，已是知天命之年，陳其邁面對逆境的態度更成熟、坦然了，沒有謝票行程，選擇休息沉澱；朋友們關心他未來的動向，深信非戰之罪，蔡英文總統不會忘記歷練完整的陳其邁。

大家都找不到陳其邁，訊息不讀、電話未接，不過，沒有人苛責，周遭友人感嘆，若是你我面對這場原先勝券在握的賽局，最終慘敗，相信需要的都是「安靜」二字。如此人生劇變，是要極大的勇氣，才能承受得起。尤其，黨內從中央到地方都還有待檢討分析敗選原因，友人說，現在談陳其邁何去何從，不適合。

不過，黨內同志都知道敗選是非戰之罪，陳其邁參選市長，正好遇上這波政治大海嘯，各縣市沒有幾人能擋得住。從北到南，4年前民進黨迎接縣市首長大勝的欣喜，2年多前總統、立委選舉才打得藍營兵敗如山倒，但中央執政不力，韓流沖垮一切，縱使陳其邁在最後時刻，力挽狂瀾，但機會已不站在他這邊。

友人說，其實，12年前其邁已經歷過一次，早已看淡人情冷暖，這場選戰他心中只有想著服務人民，為這座生長的城市貢獻心力，毫無懸念，辭立委參選市長是表達他堅定不移的態度。

他說，朋友都相信，陳其邁一定會度過人生低潮，整理心情後，很快站起來。

陳其邁絕對會實踐對市民的承諾：「不管高雄未來還有多少挑戰與困難，他身為高雄人，未來不管工作在哪裡，都以高雄人為榮，要大家一起為這偉大城市一起打拚。」

(中國時報)

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