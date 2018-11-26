內閣局部改組 中生代接棒

2018年11月26日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 楊孟立 、 蔡依珍 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，民進黨預計周三舉行中常會推選代理主席，立院黨團總召柯建銘可望再扛重任推動黨主席補選，黨內呼籲由中生代全面接班，桃園市長鄭文燦和爭取連任失利的台中市長林佳龍接任黨主席呼聲高，內閣也將局部改組，延攬卸任地方首長入閣。

柯建銘可望先代理主席

蔡英文總統在前晚宣布辭民進黨主席，昨天也在官邸邀集府院黨團高層開會。蔡二度約見慰留請辭的閣揆賴清德，也極力挽留總統府祕書長陳菊，但據了解，賴陷長考，菊辭意甚堅，傳出已打包，打算回高雄；而黨主席又出缺，如何穩定府院黨人事，成為選後第一要務。

民進黨預計在周三中常會，由中常委互推代理主席，柯建銘可望先代理，祕書長洪耀福請辭則留待中常會討論。

黨團幹事長李俊俋昨呼籲「中生代提早全面接班」，要中生代扛起責任，承擔面對兩端世代的溝通，同時年輕世代也要上場。

他表示，除黨主席外應該由中生代接手外，其餘各領域，「中生代也都準備好了」，民進黨要給大家一個新的面貌，要從這個方向來著手，包括內閣局部改組。蔡英文昨稍晚至李俊俋的臉書留言，「我要負最大責任，我們一起來讓中生代承擔更大的責任，中生代加油，我們一起加油」，顯示她會有所回應。

鄭文燦被點名 稱不考慮

由於鄭文燦此次獲得連任，表現出色，黨內要求他接任主席呼聲最高，連任失利的林佳龍也被認為沒有行政包袱，可以專注黨務改革。另一可能人選為立法院長蘇嘉全，但府院黨人事須一併考慮。

面對遭點名為繼任黨主席人選，鄭文燦斷言：「沒有考慮這個問題！」強調他的責任在桃園建設和轉型。至於是否問鼎2020，他更直言：「我沒想過！我心無懸念，就是要把桃園照顧好！」

不過黨政人士表示，目前才剛完成選舉，黨內尚未就此作討論，要等討論之後才會知道人選，「現在說誰有意願或沒意願都還太早。」

延攬卸任地方首長入閣

至於內閣改組，黨政人士說，「蔡總統雖然慰留賴揆，但不表示內閣不改組」，這次選舉，有很多具有地方執政經驗的人才將卸任

，這段時間，府院黨會就相關問題和人選再作討論，等內部討論到一定程度才會對外宣布。

據了解，目前除了已請辭中選會主委的陳英鈐外，被點名的還有因普悠瑪事故而請辭待命的交通部長吳宏謀，拚經濟無感的經濟部長沈榮津、以及造成北農吳音寧爭議和豐年社長汪文豪被請辭風波的農委會正副主委，都是這波內閣改組可能異動的對象。

(中國時報)