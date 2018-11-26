林佳龍下一步 進可攻退可守

連任失利的台中市長林佳龍展現民主風範。（本報資料照片）

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中國時報
／台中報導

連任失利的台中市長林佳龍在選舉結束當晚，發表落選感言時呼籲大家支持當選的對手盧秀燕，讓台中能有繼續進步的機會，展現君子風度，樹立民主典範。但下一步動向也備受關注，更有黨內同志勸進北上，保有聲量舞台，進可攻、退可守。他強調，「台中就是我的家，將先沉潛、休息、思考未來」。

選舉結果，林佳龍輸了近21萬票，不只他始料未及，盧秀燕昨天在謝票過程中都表示，一路上都有信心，但原以為只會贏5萬到10萬票。林受中央執政拖累，加上空汙等議題內外夾攻，選情崩盤，不言可喻。

在台中深蹲10年，圓夢入主市府，但連任中挫，林佳龍是正國會掌門人，曾擔任民進黨中央黨部祕書長，熟悉黨務，蔡英文辭去黨主席後，有支持者力挺他參選黨主席，但林以「沉潛、思考、休息」思考未來，回應各界關心。

地方人士分析，這次大敗是人民對民進黨極度不滿的反撲，林擁有直轄市執政經驗，接受黨職或到中央，不僅推動政策比較能接地氣，也能為自己的聲望保溫。不管是黨主席或行政院長，林都應勇於承擔，因為政治現實，黨內論資排輩，沒有在舞台有一席之地，前浪很快被後浪趕上。

現在政治環境不可能單打獨鬥，必須有組織營造，林台中執政4年，雖失去政權，但團隊不能散需先「集氣」，否則政治人脈基礎如遭瓜分，想再重組不易。

一度也有人建議，市長選舉剛落幕，即將進行立委補選，林或其局處首長第一時間能挺身北區、北屯區的立委輔選，雖然國民黨聲勢在浪頭上，對抗不易，但如能在立委補選一役建功，也能保全政治實力。只是，幕僚指林佳龍無此想法，親近林的局處首長也無意願。據悉府院高層已打消此念頭。

林佳龍選前力主「政績才是王道」，遭民意海嘯淹沒，坦然接受失敗結果，強調「台中的未來，不是任何人進退的棋子」，「謝謝大家，讓我4年前有機會開啟這趟幾乎不可能的旅程，將我畢生累積的知識與經驗，貢獻給最心愛的台中！」這一番話耐人尋味，隱喻林佳龍蟄伏、力圖再起的雄心。

(中國時報)

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