小英提前跛腳 黨內天王難再起

2018年11月26日 04:11 中國時報 崔慈悌

這次九合一選舉是民進黨的「期中考」，卻是蔡英文的「期末考」，綠營大敗，蔡提前跛腳，在2020爭取連任的支持度，在本報調查中，不及閣揆賴清德。因此2020年大位之爭，中生代的賴清德、鄭文燦、林佳龍都是熱門接班人選，誰能出線，端視最後1年多，能拼出多少成績。

這次地方選舉，蔡主導黨中央提名和輔選策略，端出來的政策也在此次大選中接受民眾檢驗，民進黨大敗，形同對她投下「否決票」。

過去蔡英文在府院黨一把抓，凡事她說了算，綠營挫敗後，為了贏得民心，可預見閣揆無論是否換人，未來自主性將更強，辭黨主席之後的蔡英文，綠營支持者很難接受她再披戰袍，2020年可說提前出局。

過去黨內4大天王，蘇貞昌再戰新北失利，且大輸近30萬票；謝長廷在關西機場事件中引發爭議，選前最後關頭，又自爆在白曉燕命案裡的功勞大過侯友宜，反而傷害自己；游錫堃在黨內初選時，就先敗給了蘇貞昌；呂秀蓮更是台北市長未戰就先釀出退黨風波。

就連在黨內份量深厚的陳菊，也在此次輔選高雄失利中重傷，黨內天王已難再起，難怪黨內會喊出中生代全面接班。

儘管賴揆此次選舉要為行政績效不被民眾認同負責，但相較於蔡英文，賴揆的責任較輕，加上賴揆人氣和民調，在綠營中都名列前茅，除非有後起之秀，否則賴仍最具接班氣勢。

此次大選，綠營候選人慘敗，鄭文燦是少數能持盈保泰者，他公開批中選會公投設計錯誤，敢做敢言的風格，讓他在選戰中傲視群雄，也向接班人再邁進一大步。

當選台南市長的黃偉哲，在綠色大本營、阿扁故鄉的台南，與人氣和名氣都不高的國民黨高思博互拼，卻只小贏5萬票，比起當年的賴清德少了30萬票，可說是「慘勝」，尚無緣談接班。

至於林佳龍，此次在全黨助攻下慘敗，狂輸盧秀燕逾20萬票，讓原本的明星光芒瞬間黯淡，不過林佳龍畢竟擁有直轄市長的行政資歷，黨內肯定還會給他舞台，只要未來表現佳，仍有機會扳回一城，並未退出綠營接班人行列。

(中國時報)