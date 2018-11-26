守住總統故鄉 潘孟安後勢看漲

順利連任成功的屏東縣長潘孟安（後排左）後勢看漲。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統第一時間宣布辭去黨主席，象徵黨內權力將重新洗牌，未來若要保住2020總統大位，僅存諸侯將成為後勤補給最大靠山，在總統故鄉打出漂亮一役、順利連任成功的屏東縣長潘孟安後勢看漲，正式進入綠營接班梯隊。

此次選舉國民黨在「韓流」助威下勢不可擋，挾著奪下15席的亮麗成績單，虎視眈眈2年後總統大位，2020若民進黨想要固守城池，6名成功守成的黨籍縣市長舉足輕重，在黨內將撐起半邊天。

綠營人士分析，這6名縣市首長除是黨內一時之選，在地方更有高人氣，但新竹市及基隆市因人口較少，2名市長若要更上層樓，可能要有進一步歷練；其他包括桃園市、嘉義縣、台南市及屏東縣4首長，在一片藍天下為民進黨守住僅存綠地，也連帶拉抬在自己的政治聲量。

值得一提的是，位處國境之南的屏東縣，扛著總統故鄉招牌，對於民進黨來說，有著不能輸的戰略地位，但面對僅一溪之隔的強勢韓流來勢洶洶，潘孟安仍以綿密且紮實的施政有感，築構起堅固屏障，擋下對手強烈挑戰，拿下綠營縣市最高的55.90％得票率。

難度多高，從同樣緊鄰高雄、受到韓流直接衝擊的台南市便能窺知一二，2014年爭取連任的賴清德狂掃72.90％得票率，被外界認為更鞏固台南成為綠營鐵板一塊地位，但接任的黃偉哲此次卻僅拿下38.24％，只能用慘勝形容，在在顯示韓國瑜外溢效應來得又急又猛。

54歲潘孟安是民進黨中壯派代表，累積鄉民代表、縣議員、立委及縣長等完整資歷，更當過立院黨團幹事長，熟稔政策規畫與朝野議案協商，挾著民意高人氣，黨內一致認為，他未來的政治行情看好。

(中國時報)

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