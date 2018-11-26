布局2020 藍誰來掌舵

2018年11月26日 04:11 中國時報 周毓翔

國民黨在大選幾乎可用大獲全勝來形容，檯面上「大老」，包括黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市長朱立倫、前立法院長王金平，誰將掌握國民黨？高雄市長當選人韓國瑜有無可能？國民黨黨內權力變革，攸關2020年能否重返執政。

馬朱吳王在這次選舉各有貢獻，馬全台輔選跑透透，朱執政的新北開出116萬票亮眼成績，王金平為韓國瑜打下高雄逆轉的基礎，吳敦義為國民黨籌錢奔波，並「慧眼」指派韓國瑜出任高雄市黨部主委，才有後來高雄市這漂亮的勝利，4人都可說功不可沒。

韓國瑜「一人救全黨」，據了解，黨基層正在醞釀力拱韓國瑜擔任黨主席，也將要求將權力下放至黨代表，打破「主席綁中常委、中常委綁中央委員、中央委員再綁黨代表」的結構，以讓黨意結構扁平化，更接近基層。

韓國瑜自11月17日於鳳山造勢場，批吳敦義失言後，黨內改革野火也被點燃，不少中生代打算在選後發難改革。中央委員連勝文近期增加曝光度，對國民黨年輕化有想法；前立委孫大千持續扮演黨內「網路烏鴉」，時常檢討國民黨路線。

立院黨團部分，女將相當有衝勁，且都具獨當一面的架勢。李彥秀、柯志恩、王育敏、許淑華屢有戰功，且其論述頗具新意，都被看好成為新一代接班梯隊。

過去國民黨多被視為保守勢力，不過立院黨團還是有不同價值觀的立委，蔣萬安捍衛勞權有所表現，一直被看好是台北市長人選；許毓仁支持同婚，黨內罕見，很受「同志」推崇；林為洲敢於衝撞，風格有別於傳統國民黨；曾銘宗則具豐富行政經驗，國民黨在2020若重返執政，可望大有借重之處。

國民黨友好人士，亦不乏黑馬人選。前閣揆張善政在這次大選裡認真輔選，外人看來頗有挑戰2020之意。張善政不僅行政、商界、學界資歷都完備，也接地氣受民間歡迎。另一位至今還被教育部卡住台大校長資格的管中閔，曾擔任國發會主委，而且是經濟學者，不僅符合「拼經濟」資格，舌戰執政黨也不會輸，也很受矚目。

(中國時報)