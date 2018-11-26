北市立委補選 連勝文大黑馬

2018年11月26日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

民進黨姚文智辭立委參選台北市長落敗，留下來的遺缺將補選，由於選區基本盤綠大於藍，民進黨有意競爭的包括北市議員何志偉、王世堅、梁文傑與前北市觀傳局長簡余晏。至於國民黨，外傳高層屬意由未競選連任的北市議長吳碧珠披戰袍出征，另外，這次輔選多名連家軍進入市議會的國民黨中央委員連勝文，也被視為黑馬人選。

趁韓流效應 再下一城

姚文智今年參選台北市長，在選前1周宣布請辭立委，因姚是區域立委，請辭後依法3個月內進行補選，該選區基本盤長期以來屬綠大於藍，一度是北市民進黨唯一立委席次，讓深耕地方的民進黨議員虎視眈眈，但姚文智之前的立委是國民黨周守訓，藍營趁著「韓流」外溢效應持續發威，攻下城池也不無可能。

其中，有意競爭的人選包括梁文傑、王世堅與簡余晏，梁文傑在2015年被黨提名參選立委，因甫選上議員即轉戰立委挨轟，最後宣布退選。曾擔任立委的王世堅也有意再戰，簡余晏在今年議員選舉，強力輔選中山、大同區2名新人皆當選，也被視為是在布局立委。

綠營何志偉 布局最早

不過，這次放棄連任台北市議員的何志偉呼聲最高，不但沒有「剛當選議員」包袱，對地方也熟悉。事實上，何想轉戰立委，地方早有傳聞，姚文智在今年8月喊出選輸就要退出政壇，這話才說沒多久，何就被發現，來到姚選區跑活動，也對外坦言自己有評估要選立委。

議長吳碧珠 人脈豐沛

至於國民黨部分，傳出前立委羅淑蕾可能投入補選，不過，傳聞黨內高層有意推派吳碧珠競選，看好吳擁有龐大地方人脈，無論是人和、政治經驗或對市政熟悉度都無人能敵，但吳個人意願不明；而連勝文雖然在2014年在市長選舉中不敵柯文哲，但這次賣力輔選，包括子弟兵徐弘庭、張斯綱，以及強力輔選的李明賢、李柏毅、耿葳等人也都順利進入市議會，聲勢看漲，若能代表國民黨參選，不無機會從綠營手中搶下這席立委。

(中國時報)